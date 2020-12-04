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Corinthians retorna ao CT e inicia preparação para o clássico Majestoso

De olho no duelo contra o líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo, Vagner Mancini começou a preparar o elenco para o clássico contra o Tricolor Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 12:48

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 12:48

Crédito: Rodrigo Coca
Após o empate sem gols contra o Fortaleza, na Arena Castelão, o Corinthians retornou a São Paulo e treinou na manhã desta sexta-feira (4), no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando a preparação para o clássico Majestoso, que acontece no dia 13, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Ainda sem o zagueiro Jemerson, que está em isolamento, o treinador Vagner Mancini comandou uma atividade técnica para o elenco. Os atletas que iniciaram a última partida trabalharam separadamente em um treinamento em espaço reduzido, com uma carga de treinamento menor que os demais.
No final de semana, o elenco alvinegro ganhará descanso e se reapresentará na segunda-feira (7), quando a comissão técnica pode ter todo elenco à disposição.
O Timão está na 10ª posição do Brasileirão com 30 pontos. Nos últimos cinco jogos, venceu uma partida, empatou três e perdeu para o Atlético-MG, conquistando seis pontos. O São Paulo é o líder do torneio com 44 pontos.

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