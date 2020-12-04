Corinthians retorna ao CT e inicia preparação para o clássico Majestoso

Crédito: Rodrigo Coca

Após o empate sem gols contra o Fortaleza, na Arena Castelão, o Corinthians retornou a São Paulo e treinou na manhã desta sexta-feira (4), no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando a preparação para o clássico Majestoso, que acontece no dia 13, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

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Ainda sem o zagueiro Jemerson, que está em isolamento, o treinador Vagner Mancini comandou uma atividade técnica para o elenco. Os atletas que iniciaram a última partida trabalharam separadamente em um treinamento em espaço reduzido, com uma carga de treinamento menor que os demais.

No final de semana, o elenco alvinegro ganhará descanso e se reapresentará na segunda-feira (7), quando a comissão técnica pode ter todo elenco à disposição.