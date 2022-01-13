Corinthians renova o empréstimo do volante Éderson ao Fortaleza até o final de 2022

VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DO MUNDIAL DE CLUBES Segundo o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, a ideia do clube era aproveitar o volante em 2022, mas a chegada de Paulinho e a forte concorrência no meio-campo fizeram a diretoria optar por um novo empréstimo.

- Éderson, numa análise interna e comissão técnica, e também com participação do Alessandro e Roberto, fizemos um planejamento e o que nos deixou com um pouco de dúvida - o Éderson fez um grande campeonato e a ideia era que retornasse. Com a chegada do Paulinho, já com Giuliano, Cantillo, Gabriel, a gente resolveu deixar ele mais um ano lá porque não havia a certeza de que ele seria utilizado aqui. Ele tem 22 anos apenas, é um garoto e tem muito a crescer e evoluir. Lá está como titular, vai jogar Libertadores, poderíamos estar atrasando o desenvolvimento dele - afirmou em entrevista ao programa B4, do BandSports.