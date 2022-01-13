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Corinthians renova o empréstimo do volante Éderson ao Fortaleza até o final de 2022

Pela concorrência na posição, o Timão decidiu ceder por mais um ano o volante ao Leão do Pici...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 12:15

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 12:15

O Corinthians renovou o empréstimo do meio-campista Éderson ao Fortaleza. O atleta disputou a última temporada pelo Leão do Pici e permanecerá na equipe cearense até o fim da temporada 2022.+ Felipe Melo, Patrick, Nathan… Veja jogadores que se transferiram entre clubes da Série A
Através de suas redes sociais, o Fortaleza celebrou a permanência de "um dos jogadores que mais se destacaram na última temporada". Pelo Leão do Pici em 2021, Éderson somou 58 jogos, três gols e três assistências.
VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DO MUNDIAL DE CLUBES Segundo o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, a ideia do clube era aproveitar o volante em 2022, mas a chegada de Paulinho e a forte concorrência no meio-campo fizeram a diretoria optar por um novo empréstimo.
- Éderson, numa análise interna e comissão técnica, e também com participação do Alessandro e Roberto, fizemos um planejamento e o que nos deixou com um pouco de dúvida - o Éderson fez um grande campeonato e a ideia era que retornasse. Com a chegada do Paulinho, já com Giuliano, Cantillo, Gabriel, a gente resolveu deixar ele mais um ano lá porque não havia a certeza de que ele seria utilizado aqui. Ele tem 22 anos apenas, é um garoto e tem muito a crescer e evoluir. Lá está como titular, vai jogar Libertadores, poderíamos estar atrasando o desenvolvimento dele - afirmou em entrevista ao programa B4, do BandSports.
Pelo Corinthians, Éderson acumula 25 partidas, tendo balançado as redes três vezes.
Crédito: ÉdersonemaçãopeloFortaleza(Foto:Reprodução/Instagram

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