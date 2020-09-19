Corinthians relembra título da Libertadores em Dia Nacional do Teatro

Crédito: Emerson Sheik foi o autor dos dois gols daquela partida histórica no Pacaembu. (Crédito:Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians

Sem compromisso em campo para esse final de semana, o Corinthians movimentou as redes sociais com uma homenagem à conquista da Taça Libertadores pelo clube, no dia quatro de julho de 2012, contra o Boca Júniors, no estádio do Pacaembu.

O clube postou hoje, sábado (19), dia Nacional do Teatro, um vídeo com imagens do vestiário, da partida e da comemoração da conquista histórica.

- No Dia Nacional do Teatro, queremos relembrar de um espetáculo que demos no Pacaembu! O dia 04/07/2012 foi um daqueles muito importantes para a nossa história, em que os jogadores brilharam demais no palco e conquistaram o título da Libertadores – postou o Twitter do Alvinegro paulista.

No vídeo, estão muitas figuras que são símbolos daquela conquista, como o técnico Tite e o atacante Emerson Sheik, autor daqueles dois gols eternizados na memória do torcedor corintiano.