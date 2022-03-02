Corinthians relembra estreia do zagueiro Gamarra, que completa 24 anos

Nesta quarta-feira (2), completam 24 anos da estreia do zagueiro Gamarra pelo Corinthians. Paraguaio, Carlos Alberto Gamarra Pavón atuou pelo Timão em 80 partidas por um ano e meio, tendo anotado sete gols vestindo o manto alvinegro. Sua estreia foi no amistoso contra a Ponte Preta, que terminou em 1 a 1.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

O paraguaio chegou ao clube do Parque São Jorge em 1998, e ao longo da temporada tornou-se titular absoluto e capitão da equipe campeã brasileira naquele ano e campeã paulista no ano seguinte. As boas atuações do zagueiro o garantiram o prêmio Bola de Prata na campanha do título do Brasileirão.

Antes do Alvinegro, havia atuado no Cerro Porteño-PAR, Independiente-ARG e Internacional. No Brasil, também atuou por Flamengo e Palmeiras.

> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão ​Com técnica apurada e muita dedicação, o zagueiro é considerado um dos melhores da posição na história do Timão e ídolo da Fiel.

Pelo Paraguai na Copa do Mundo de 1998, completou 724 minutos, o equivalente a oito partidas, sem cometer uma única falta.