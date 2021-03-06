Corinthians registra mais quatro atletas contaminados com Covid-19

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians segue remoendo casos de Covid-19, após um surto que atingiu 20 pessoas, entre atletas e funcionários, na última semana. Neste sábado (6), o clube anunciou que mais quatros jogadores foram diagnosticados com a doença: o goleiro Caíque França, o lateral-esquerdo Lucas Piton e os meias Xavier e Ruan Oliveira. O quarteto somam-se a Cássio, Guilherme, Fagner, Fábio Santos, Raul Gustavo, Gabriel, Ramiro, Camacho, Vitinho e Cauê, que cumprem isolamento. Os novos positivados pelo coronavírus nem compareceram ao CT Joaquim Grava neste sábado (6), no último treinamento antes do jogo contra a Ponte Preta, neste domingo (7), às 11h, pela terceira rodada do Paulistão, na Neo Química Arena, e, consequentemente, estão fora do jogo.

A situação mais delicada é na meta corintiana, que perde o seu terceiro integrante em quatro dias. Após Cássio e Guilherme contraírem Covid-19 na última terça-feira (2), Caíque França, que recentemente voltou de empréstimo junto ao Oeste, foi inscrito no Paulistão, mas ficou apenas no banco de reservas no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, na quarta-feira (3), em Itaquera, pela segunda partida do Estadual. A preferência do técnico Vagner Mancini na ocasião foi promover a estreia de Matheus Donelli como profissional na meta corintiana.

Agora, com a contaminação de França, o Timão voltou a ter um goleiro à disposição apenas. Portanto, a comissão técnica optou por inscrever os arqueiros Yago, do sub-23, na lista principal, e Alan, do sub-20, na relação B, para a suplência nos próximos jogos.

Na lateral-esquerda, o garoto Guilherme Biro deve ter a sua primeira chance como titular, contra a Macaca, já que Piton, que já havia apresentado sintomas da Covid-19 na quinta-feira (4), teve a doença confirmada, assim como o dono da posição, Fábio Santos.