Corinthians reforça seu repúdio ao racismo: 'Basta, não se cale'

- Não seríamos Corinthians se não fôssemos negros, se não fossem os negros, alvinegros de todas as raças. Não seríamos Corinthians se a gente se calasse e aceitasse o racismo e a injustiça. Não seríamos Corinthians se a gente não se indignasse com a violência e a desigualdade. Não seríamos Corinthians se a gente ficasse em silêncio. Mas somos Corinthians. Basta. Não aceite. Não se cale - diz o texto publicado no vídeo que está nas redes sociais.O racismo mata e destrói famílias no Brasil e no mundo. Não se cale. Nós nos importamos com essas vidas. Por isso somos Corinthians. ✊?#VidasNegrasImportam#BlackLivesMatter pic.twitter.com/dlE0hcxfCD— Corinthians (de ?) (@Corinthians) June 1, 2020 E MAIS:Confira top 15 de quem mais deu assistências no século no CorinthiansFlamengo, Corinthians... veja o ranking de clubes brasileiros no Tik TokHá 25 anos: veja gols de 5 a 0 do Timão sobre Vasco na Copa do BRDa base à titularidade em 12 dias: Lucas Piton relata ao L! sua ascensão no Corinthians: 'Tudo muito rápido'Cauteloso, Love torce por volta 'em breve' para evitar demissõesCom máscaras do clube, corintianos se manifestam contra BolsonaroNo último domingo, o volante Gabriel já havia se manifestado em seu Twitter, dizendo que "a luta não é de brancos contra negros", mas de todos contra o racismo. Já nesta segunda-feira, outro corintiano que se usou suas redes sociais para se manifestar a esse respeito foi o zagueiro Gil com os dizeres "Num mundo em que se pode ser qualquer coisa, seja humano!”. Confira os posts:A luta não é brancos contra negros, é de todo mundo contra racistas.— Gabriel (@g_gabriel5) May 31, 2020 “Num mundo em que se pode ser qualquer coisa, seja humano!”??#Negro#Negrinho#Negritude pic.twitter.com/CpB6vajqP0— Gil (@GilZagueiro04) June 1, 2020 E MAIS: