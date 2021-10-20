Corinthians recorre de processo de Boselli na Fifa e aguarda resposta

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Os torcedores do Corinthians ficaram preocupados com a notícia de que o clube teria apenas 45 dias para pagar R$ 6,5 milhões a Boselli por conta de salários devidos ao atacante. No entanto, a decisão da Câmara de Resoluções de Disputas da Fifa é apenas um dos estágios do processo, do qual o clube já recorreu no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) e aguarda resposta.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo informação divulgada pela ESPN e confirmada pelo LANCE! na última segunda-feira, o órgão da Fifa deu ganho de causa ao jogador argentino, que buscou o tribunal da entidade para receber 1,176 milhão de dólares (mais de R$ 6,5 milhões na cotação atual) em salários que não foram pagos pelo Timão.

No entanto, a demanda de Boselli foi acatada pela Câmara de Resoluções de Disputas da Fifa de forma parcial, ou seja, ainda há estágios a serem cumpridos, sendo um deles a chance de o réu, que no caso é o Corinthians, recorrer. De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, o clube já fez isso junto ao tribunal competente, o TAS, e aguarda a resposta da entidade.Sendo assim, as punições decorrentes do processo, caso o Timão não pague o valor devido em até 45 dias, valerão apenas a partir do momento em que não houver mais recursos para o clube. Aí sim, com as possibilidades esgotadas, o Alvinegro pode ser impedido de contratar por até três janelas de transferências se não cumprir com a decisão da Fifa em relação às demandas de Boselli.

O processo ainda deve levar alguns meses para ter um desfecho, mas já tem sido tratado com a devida atenção pela dirigentes corintianos. Se essa demora se confirmar, uma possível punição em caso de inadimplência não afetaria a janela de janeiro de 2022, e o clube poderia registrar jogadores sem restrições.