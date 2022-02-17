Corinthians reconhece dificuldades, mas faz proposta por Luis Castro e já tem 'plano B'

Mesmo reconhecendo que há dificuldades para o fechamento do negócio, o Corinthians fez uma proposta para o técnico português Luis Castro. Foi a primeira vez que o Timão formalizou o interesse por um profissional desde a demissão de Sylvinho, há 15 dias. Ainda assim, a diretoria corintiana reconhece dois grandes empecilhos para fechar com o treinador: a multa rescisória próxima a R$ 1 milhão, já que Castro está empregado no momento, treinando o Al Duhail, do Qatar, e o interesse do Botafogo, que por meio do novo investidor do clube, o britânico John Textor, avançou nas tratativas com o técnico português.
Em relação ao primeiro ponto, o Corinthians está otimista que o próprio Luis Castro consiga negociar a quebra da multa através de uma rescisão amigável, já quanto ao segundo o estafe corintiano acredita que consegue apresentar um projeto melhor do que o botafoguense, tanto no ponto de vista profissional, quanto financeiro.
De todo modo, o Timão já possui uma carta na manga, caso não consiga acertar com Luis Castro, trata-se do também português Leonardo Jardim, que nos últimos dias deixou o Al Hilal, da Arábia Saudita, quarto colocado na última edição do Mundial de Clubes. Os representantes corintianos na Europa possuem um bom trânsito com o treinador, que também tem trabalhos de destaque no Mônaco, da França, e no Olympiakos, da Grécia, e estão confiante que podem convencê-lo a dirigir o Timão.
José Peseiro,
Nuno Espírito Santo, era outro nome que agradava os direitores do Corinthians, mas a ausência de contato com os representantes europeus do Timão com os intermediários do treinador, que no fim do ano passado deixou o Tottenham, da Inglaterra, dificultaram a evolução de um possível negócio, que ficou apenas no campo da busca por informações.