Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians recebe o Cruzeiro no Pq. São Jorge pelo Brasileirão Feminino

Timão mede forças com o Cruzeiro nesta segunda, às 19h, no Parque São Jorge, no encerramento da 7ª rodada. Alvinegro segue em perseguição ao líder Santos...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 08:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 08:15
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 83,3% de aproveitamento dos pontos disputados, o Corinthians vai em busca de mais uma vitória na principal competição do futebol feminino no país. Nesta noite, às 19h, o Timão mede forças com o Cruzeiro, no Parque São Jorge. A partida marca o fechamento da 7ª rodada do torneio.
Até aqui, a equipe comandada por Arthur Elias soma cinco vitórias (Palmeiras, Avaí/Kindermann, Audax, Ferroviária e Flamengo) e uma derrota (São Paulo). Como o líder Santos venceu no último domingo e chegou aos 18 pontos, o Timão (15 pontos somados) segue na perseguição ao clube da Baixada Santista. Apesar da possibilidade de igualar a pontuação, as alvinegras dificilmente assumiriam a ponta nesta rodada já que a diferença do saldo é de oito gols (16 contra 8).Vale lembrar que na semana passada o Corinthians teve sete jogadoras foram convocadas para um período de treinos com a Seleção Brasileira. A sueca Pia Sundhage, treinadora do Brasil, chamou a goleira Lelê, as zagueiras Erika e Pardal, a lateral-esquerda Tamires, as meio-campistas Andressinha e Victoria Albuquerque, além da atacante Adriana.
Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, os portões do Parque São Jorge estarão fechados para a Fiel. No entanto, os torcedores de Corinthians e Cruzeiro poderão acompanhar a partida ao vivo através da conta do Brasileirão Feminino no Twitter, responsável pela transmissão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial
Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados