Corinthians recebe o Cruzeiro no Pq. São Jorge pelo Brasileirão Feminino

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 83,3% de aproveitamento dos pontos disputados, o Corinthians vai em busca de mais uma vitória na principal competição do futebol feminino no país. Nesta noite, às 19h, o Timão mede forças com o Cruzeiro, no Parque São Jorge. A partida marca o fechamento da 7ª rodada do torneio.

Até aqui, a equipe comandada por Arthur Elias soma cinco vitórias (Palmeiras, Avaí/Kindermann, Audax, Ferroviária e Flamengo) e uma derrota (São Paulo). Como o líder Santos venceu no último domingo e chegou aos 18 pontos, o Timão (15 pontos somados) segue na perseguição ao clube da Baixada Santista. Apesar da possibilidade de igualar a pontuação, as alvinegras dificilmente assumiriam a ponta nesta rodada já que a diferença do saldo é de oito gols (16 contra 8).Vale lembrar que na semana passada o Corinthians teve sete jogadoras foram convocadas para um período de treinos com a Seleção Brasileira. A sueca Pia Sundhage, treinadora do Brasil, chamou a goleira Lelê, as zagueiras Erika e Pardal, a lateral-esquerda Tamires, as meio-campistas Andressinha e Victoria Albuquerque, além da atacante Adriana.