Corinthians realiza treino tático de olho no clássico com o São Paulo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians treinou pela manhã de olho em mais um desafio válido pelo Brasileirão. O Alvinegro tem o clássico contra o São Paulo no próximo domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada da competição. Foco do dia foi treino tático para ajustar a equipe.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Os atletas realizaram o aquecimento no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli) com as orientações do preparador físico Flávio de Oliveira. Depois, no Campo 3 (Roberto Rivellino), o técnico Vagner Mancini realizou um trabalho tático. Ele separou o campo por faixas, incentivando a equipe com a posse de bola a progredir ao ataque por meio de passes entre as linhas e lançamentos.

Posteriormente, Mancini organizou uma atividade coletiva de enfrentamento entre duas equipes. O trabalho foi pausado constantemente para instruções sobre movimentação. Nesse momento, o comandante definiu o time titular que enfrenta o Tricolor. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.Para o Majestoso, o treinador corintiano não poderá contar com Jô, expulso diante do Fortaleza, mas terá as voltas de Jonathan Cafú, que se recuperou de resfriado, e de Bruno Méndez, que cumpriu suspensão do STJD e já está novamente à disposição. Além de Jemerson, que cumpriu quarentena e treina com o elenco desde segunda-feira. Quem pode voltar a figurar entre os relacionados é Boselli, que nem sequer viajou para o Ceará na última semana.

Uma possível escalação, de acordo com informações do repórter Flávio Ortega, da ESPN, é Cássio; Fagner, Bruno Méndez (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Ramiro, Luan (Cazares) e Otero; Matheus Davó (Boselli).