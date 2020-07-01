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futebol

Corinthians realiza primeiro treino com bola na retomada das atividades

Após serem liberados para trabalhar com bola no gramado, jogadores fizeram exercícios de passe, movimentação e finalização. Timão inaugurou túnel de desinfecção no CT...

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 19:25

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 19:25
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o primeiro treino desta retomada das atividades. Após seis dias de testes e avaliações físicas, os atletas tiveram a oportunidade de trabalhar com bola, ainda respeitando o distanciamento social, por conta da pandemia de coronavírus. A data foi determinada pelo governo do estado de São Paulo.No gramado, após o aquecimento comandado pelos preparadores físicos, o grupo que trabalhou desde semana passada teve os primeiros contatos com bola nesta nova pré-temporada corintiana. Foram atividades de passe e movimentação para a readaptação dos jogadores, uma vez que não treinam assim há mais de 100 dias. Na sequência, realizaram trabalho de finalização.
Os atletas que retornaram apenas nesta semana à ativa ainda fizeram um treino mais físico. Vale lembrar que esses oito jogadores tiveram de ficar em isolamento, pois estavam infectados pelo coronavírus. Após novos testes, na última segunda-feira, estavam recuperados e foram liberados. Gabriel Pereira, Roni e Ruan Oliveira, todos da base, também ficaram neste grupo.

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