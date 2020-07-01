Corinthians realiza primeiro treino com bola na retomada das atividades

Na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o primeiro treino desta retomada das atividades. Após seis dias de testes e avaliações físicas, os atletas tiveram a oportunidade de trabalhar com bola, ainda respeitando o distanciamento social, por conta da pandemia de coronavírus. A data foi determinada pelo governo do estado de São Paulo.No gramado, após o aquecimento comandado pelos preparadores físicos, o grupo que trabalhou desde semana passada teve os primeiros contatos com bola nesta nova pré-temporada corintiana. Foram atividades de passe e movimentação para a readaptação dos jogadores, uma vez que não treinam assim há mais de 100 dias. Na sequência, realizaram trabalho de finalização.
Os atletas que retornaram apenas nesta semana à ativa ainda fizeram um treino mais físico. Vale lembrar que esses oito jogadores tiveram de ficar em isolamento, pois estavam infectados pelo coronavírus. Após novos testes, na última segunda-feira, estavam recuperados e foram liberados. Gabriel Pereira, Roni e Ruan Oliveira, todos da base, também ficaram neste grupo.