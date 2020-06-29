Corinthians realiza novos exames no elenco e tem quinto dia de avaliações

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após dois dias de descanso, o elenco do Corinthians se reapresentou, na manhã desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. Antes de iniciarem mais uma sessão de avaliações e testes físicos, os 20 atletas que estão liberados para as atividades foram, novamente, submetidos a exames preventivos de COVID-19. Vale lembrar que 13 deles já se recuperaram e sete não tiveram contato com o coronavírus. Confira a lista dos jogadores presentes:

Testaram no CT: Boselli, Bruno Méndez, Camacho, Cantillo, Ederson, Everaldo, Fagner, Gabriel, Gil, Guilherme Castellani, Janderson, Jô, Luan, Lucas Piton, Matheus Davó, Michel Macedo, Pedro Henrique, Ramiro, Richard e Sidcley.Enquanto isso, os oito jogadores que seguem em isolamento social em suas casas, mesmo assintomáticos, passaram por uma nova bateria de testes sorológicos, em uma clínica, para acompanhamento do Departamento Médico. Os resultados deverão ser obtidos na próxima terça-feira.E MAIS:Grupo de oposição do Timão pede impeachment de Andrés na JustiçaBoca Juniors rejeita contraproposta e futuro de Tevez é incertoSerá que volta? Lembre 10 fatos da passagem de Tevez pelo CorinthiansMário Gobbi confirma candidatura à presidência do CorinthiansLéo Natel dá adeus ao São Paulo e chega nesta semana ao CorinthiansCorinthians perdeu apenas dois dos jogos em que Jô balançou a redeNo CT, os atletas à disposição da comissão técnica realizaram algumas atividades na parte interna do local, especificamente no Laboratório R9 de Biomecânica e, em seguida, foram para o campo para o teste de bipe – tradicional nas pré-temporadas e que avalia o nível físico individual de cada um.

- No teste de bipe, o atleta percorre ida e volta de 20 metros, totalizando 40 metros, em vários estágios. Ele é um teste que o jogador atinge o máximo da condição dele. Dentro do teste, a gente vai vendo alguns pontos para reavaliação, mas o principal é analisar a potência aeróbia do atleta. O teste foi bom, com uma média boa de condicionamento, e vamos usar os resultados para a continuidade da programação da atividades para os atletas - disse o fisiologista Antônio Carlos Fedato Filho para a Corinthians TV.

Lucas Piton também falou sobre o teste. Para o jovem trata-se de um exercício ao qual já estão acostumados e apesar de complicado, é necessário, principalmente para aproveitar essa fase de avaliações e voltar a jogar futebol.

- É um teste que a gente já está acostumado a fazer. É meio complicado, mas é preciso. As avaliações estão sendo muito boas. Quando voltarem os jogos, a gente estará apto para fazer o que a gente mais gosta - comentou.

Depois desa atividade, os jogadores realizaram um circuito entre os campos do centro de treinamento com diversos trabalhos: saltos, tração e força.