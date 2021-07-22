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futebol

Corinthians realiza atividade tática pensando no Cuiabá

O técnico Sylvinho comandou o terceiro treinamento do Timão, que se prepara para o próximo compromisso pelo Brasileirão. Giuliano segue aprimorando a parte física...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 13:50

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 13:50
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Com a semana livre para treinamentos, o Corinthians realizou uma atividade tática na manhã desta quinta-feira (22), vistando o próximo compromisso, na segunda-feira (26), contra o Cuiabá, na Arena Pantana, pela 13ª rodada do Brasileirão.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosFoi a terceira atividade promovida pela comissão técnica corintiana visando o confronto diante dos cuiabanos.
No campo dois do CT Joaquim Grava o treinador do Timão, Sylvinho, promove um trabalho específico de enfrentamento, dentro dos moldes táticos que o comandante da equipe deseja aplicar nas partidas.
Os goleiros fizeram um treinamento a parte com os seus preparadores, Luiz Fernando dos Santos e Marcelo Carpes, e Giuliano, primeiro reforço corintiano na temporada, seguiu fazendo uma atividade de aprimoramento físico sob supervisão de Fabrício Pimenta, profissional do departamento.
Mais cedo, o Timão anunciou a contratação do meia Renato Augusto. No entanto, o novo reforço ainda não fez o seu primeiro treiamento com o elenco desde o retorno.

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