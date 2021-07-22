Corinthians realiza atividade tática pensando no Cuiabá

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Com a semana livre para treinamentos, o Corinthians realizou uma atividade tática na manhã desta quinta-feira (22), vistando o próximo compromisso, na segunda-feira (26), contra o Cuiabá, na Arena Pantana, pela 13ª rodada do Brasileirão.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosFoi a terceira atividade promovida pela comissão técnica corintiana visando o confronto diante dos cuiabanos.

No campo dois do CT Joaquim Grava o treinador do Timão, Sylvinho, promove um trabalho específico de enfrentamento, dentro dos moldes táticos que o comandante da equipe deseja aplicar nas partidas.

Os goleiros fizeram um treinamento a parte com os seus preparadores, Luiz Fernando dos Santos e Marcelo Carpes, e Giuliano, primeiro reforço corintiano na temporada, seguiu fazendo uma atividade de aprimoramento físico sob supervisão de Fabrício Pimenta, profissional do departamento.