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futebol

Corinthians realiza atividade tática antes de enfrentar o América-MG; confira a provável escalação

Timão busca manter sequência de jogos sem derrotas. No momento, o clube não perde há seis partidas...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 18:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2021 às 18:36
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O último treinamento do Corinthians visando o América-MG, adversário deste domingo (19), às 18h15, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceu neste sábado (18).
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosPara fechar a preparação para encarar o Coelho, a comissão técnica, comandada por Sylvinho, comandou uma atividade tática, em espaço reduzido, seguido de um outro trabalho, também tático, de movimentação em diferentes situações de jogo.
Antes do encerramento do treino, os atletas fizeram um complemente de trabalho com bolas paradas ofensivas e defensivas.
Para o duelo contra a equipe mineira, o Corinthians terá o retorno de quatro jogadores: o zagueiro Gil, o meia Renato Augusto e os atacantes Luan e Jô. A partida também marcará a reestreia do meia Willian ao Timão após 14 anos.
A provável escalação inicial corintiana tem Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Willian, Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes; Jô.

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