Corinthians quita dois meses de salários atrasados e espera pagar tudo até esta sexta-feira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Poucos dias após completar três meses de salários atrasados para o elenco, o Corinthians quitou dois deles nesta quinta-feira, restando apenas um, que deverá ser depositado nesta sexta-feira, segundo previsão dos dirigentes do clube. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo LANCE!.Os meses pagos foram os de agosto e setembro, enquanto o de outubro ainda está pendente, mas há a expectativa de que a semana termina sem dívidas salarias com os jogadores. Não é a primeira vez que esse atraso acontece neste ano, pelo contrário, a falta de pagamento se tornou corriqueiro por conta da pandemia de coronavírus, que teve um forte impacto nas finanças corintianas.

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Na última semana, em entrevista ao GE, Andrés Sanchez prometeu que até esta semana os débitos seriam quitados pelo Timão. Isso se devia ao fato de o clube estar esperando a liberação do dinheiro da venda de Pedrinho ao Benfica, que foi adiantado de forma integral junto a um banco europeu. Acontece que os R$ 120 milhões ainda não chegaram aos cofres alvinegros, o que tem atrapalhado o fluxo de caixa e adiado constantemente o pagamento dos salários.