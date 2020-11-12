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Corinthians quita dois meses de salários atrasados e espera pagar tudo até esta sexta-feira

Pagamento cumpre uma promessa de Andrés Sanchez na última semana. Meses de agosto e setembro já estão na conta dos jogadores, falta agora quitar o mês de outubro...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 19:40

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 19:40

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Poucos dias após completar três meses de salários atrasados para o elenco, o Corinthians quitou dois deles nesta quinta-feira, restando apenas um, que deverá ser depositado nesta sexta-feira, segundo previsão dos dirigentes do clube. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo LANCE!.Os meses pagos foram os de agosto e setembro, enquanto o de outubro ainda está pendente, mas há a expectativa de que a semana termina sem dívidas salarias com os jogadores. Não é a primeira vez que esse atraso acontece neste ano, pelo contrário, a falta de pagamento se tornou corriqueiro por conta da pandemia de coronavírus, que teve um forte impacto nas finanças corintianas.
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Na última semana, em entrevista ao GE, Andrés Sanchez prometeu que até esta semana os débitos seriam quitados pelo Timão. Isso se devia ao fato de o clube estar esperando a liberação do dinheiro da venda de Pedrinho ao Benfica, que foi adiantado de forma integral junto a um banco europeu. Acontece que os R$ 120 milhões ainda não chegaram aos cofres alvinegros, o que tem atrapalhado o fluxo de caixa e adiado constantemente o pagamento dos salários.
Segundo o GE, em informação também ouvida pela reportagem do LANCE!, o pagamento foi feito por meio de verbas de patrocínio e de cotas de direitos de transmissão. Mesmo assim, a diretoria ainda mantém a esperança da chegada do dinheiro da venda de Pedrinho, o que facilitaria a quitação total nesta sexta-feira. A dívida somando os três meses de atraso era de mais de R$ 30 milhões.

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