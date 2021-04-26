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futebol

Corinthians provoca o Santos nas redes sociais após vitória em clássico

Após bater o rival por 2 a 0, na Vila Belmiro, o clube usou suas redes sociais para brincar com o resultado, e usou usou provocações e expressões do adversário para a zoeira...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 23:26

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 23:26
Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
O Corinthians venceu o Santos por 2 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, em clássico pelo Paulistão-2021, mas a vitória não ficou apenas dentro das quatro linhas e o clube usou as redes sociais para provocar o rival, inclusive utilizando expressões e provocações do adversário para disseminar a zoeira da noite.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Everaldo já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Um dos elementos utilizados foi a base. No Peixe, os jogadores que sobem das categorias inferiores são chamados de "Meninos da Vila". Com a vitória deste domingo, na casa do rival, contando com muitos jovens, o Timão provocou e utilizou a hashtag #MeninosNaVila, gerando a brincadeira no Twitter. Mas não foi só. Antes do jogo a torcida santista montou um mosaico na arquibancada com os dizeres "109 anos na primeira divisão" como provocação ao fato de o Corinthians ter sido rebaixado no Brasileirão em 2007. A zoeira serviu como prato cheio para os corintianos após a vitória, e rebateram com a seguinte frase: "110 anos de tradição e MANDANDO no clássico". Segundo os números do Timão, foi 133ª vitória do clube em 340 clássicos contra o Santos. Neste domingo, o Alvinegro de Parque São Jorge quebrou um tabu de 12 anos sem vencer na Vila Belmiro pelo Paulistão, e sete anos sem vencer no estádio considerando todas as competições disputadas.

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