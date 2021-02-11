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Corinthians provoca nas redes sociais após 4º lugar do rival no Mundial

Timão aproveitou o desempenho ruim do Palmeiras na competição para brincar e aquecer a provocação entre as torcidas. Até patrocinador e a Neo Química Arena entraram na onda...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2021 às 15:51
Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians não levou nenhum título nos últimos dias, mas a torcida pode dizer que se divertiu demais com o péssimo desempenho do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa. Ostentando dois títulos da competição, os corintianos ganharam ainda mais argumentos para provocar o rival, que terminou apenas em quarto lugar, perdendo para o Al Ahly, do Egito.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> É Mundial? Veja títulos que os clubes brasileiros poderiam reivindicar
Como era de se esperar, o Timão não ficou fora dessas brincadeira e utilizou as redes sociais oficiais para cutucar o fato de o Verdão continuar sem Mundial. Em um dos posts desta quinta, o gol do título alvinegro em 2012, marcado por Guerrero, foi recriado no videogame. Na legenda "só pode fazer quem tem". Em outra postagem, foi a vez de o Corinthians usar um patrocinador para fazer a provocação. No texto é dito que o cartão da parceira do clube com o Bmg é aceito "MUNDIALMENTE", em clara alusão ao fracasso do rival que havia acontecido momentos antes na derrota nos pênaltis para o Al Ahly, do Egito. O Twitter da Neo Química Arena também participou da brincadeira, e convidou os corintianos para fazerem um tour no estádio, onde eles podem ver as duas taças dos mundiais conquistados pelo Timão em 2000 e em 2012. Na última quarta-feira, no empate em 3 a 3 com o Athletico-PR, foi possível ver nas arquibancadas do estádio alvinegros duas bandeiras com as imagens das taças dos mundiais, em outra clara provocação ao rival, que segue sem a conquista do torneio, o que gerará muita zoeira ao menos por mais um ano.

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