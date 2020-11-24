Corinthians prorroga empréstimo do meia Fessin ao Bahia até fevereiro

Crédito: Arisson Marinho/AFP

O Corinthians optou por estender o empréstimo de Fessin ao Bahia até o final de fevereiro de 2021, época em que o Campeonato Brasileiro 2020 será encerrado. A informação foi publicada primeiramente pelo portal Meu Timão.

> Confira a tabela do Brasileirão 2020O vínculo do atleta com o clube baiano iria até o final de dezembro, mas como o calendário brasileiro sofreu alterações pela pandemia, o Brasileirão será encerrado em fevereiro de 2021. O novo contrato do meia de 21 anos com o Bahia já está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Destaque pelo ABC, Fessin foi contratado pelo Timão em abril de 2018 e passou a atuar pelas categorias de base do clube. Recuperado de uma grave lesão sofrida na Copa São Paulo de 2019, o jogador foi emprestado ao Bahia para receber mais oportunidades.

Com a chegada de Mano Menezes no clube nordestino, o garoto ganhou mais espaço. São três gols marcados em 17 partidas disputadas.