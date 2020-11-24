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futebol

Corinthians prorroga empréstimo do meia Fessin ao Bahia até fevereiro

Garoto, que se destacou nas categorias de base do Timão, teve seu contrato estendido com o Tricolor Baiano até o final do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 12:43

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 12:43

Crédito: Arisson Marinho/AFP
O Corinthians optou por estender o empréstimo de Fessin ao Bahia até o final de fevereiro de 2021, época em que o Campeonato Brasileiro 2020 será encerrado. A informação foi publicada primeiramente pelo portal Meu Timão.
> Confira a tabela do Brasileirão 2020O vínculo do atleta com o clube baiano iria até o final de dezembro, mas como o calendário brasileiro sofreu alterações pela pandemia, o Brasileirão será encerrado em fevereiro de 2021. O novo contrato do meia de 21 anos com o Bahia já está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Destaque pelo ABC, Fessin foi contratado pelo Timão em abril de 2018 e passou a atuar pelas categorias de base do clube. Recuperado de uma grave lesão sofrida na Copa São Paulo de 2019, o jogador foi emprestado ao Bahia para receber mais oportunidades.
Com a chegada de Mano Menezes no clube nordestino, o garoto ganhou mais espaço. São três gols marcados em 17 partidas disputadas.
Fessin tem contrato com o Corinthians até 2022, mas pode acabar não voltando ao alvinegro. Isso porque o Bahia tem passe fixado caso queira comprar o atleta. Segundo o siteGE, a multa é de R$ 2 milhões por 40% do atleta - o Corinthians tem 80%, no total.

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