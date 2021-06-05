Corinthians pronto para o América; confira relacionados e provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians viaja nesta tarde para Belo Horizonte para enfrentar o América-MG, no Independência, neste domingo, às 16h, pela segunda rodada do Brasileirão-2021. Para isso, o clube divulgou a lista de relacionados para o jogo. A novidade é a ausência de Raul Gustavo, por conta de problemas particulares.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Quem também ficou fora da relação foi a dupla de jovens Xavier e Cauê. Ambos ainda não tem condições de serem liberados para os jogos, pois estão em processo de recuperação de lesões. A previsão é de retorno nesta quarta-feira.

Raul Gustavo sofreu um drama familiar durante a última semana, quando sua namorada, que estava grávida, perdeu o filho do casal. Dessa forma, ele acabou sendo preservado pela comissão técnica para a partida deste domingo, em BH.

Um provável Corinthians para enfrentar o América-MG deve ser: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Ramiro e Araos; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Luan.