Corinthians promove 'apagão' nas redes em campanha contra violência e fake news

Através do seu site oficial, o Corinthians informou que nenhuma postagem será feita pelas redes sociais do clube e nenhuma ação de comunicação será realizada entre as 10h desta sexta-feira (22) e as 10h da próxima segunda-feira (25), em campanha contra a violência, disseminação de ódio e fake news no ambiente do futebol.> GALERIA - Lembre como foram os últimos Dérbis entre Verdão e Timão

- Esta medida visa a conscientizar a fiel torcida e a sociedade em geral a respeito do discurso de ódio, tornando o debate do futebol especialmente tóxico e chegando ao extremo do risco físico e trauma psicológico para os profissionais do esporte - atletas ou não - e suas famílias - postou o clube.

A campanha tem como estopim duas situações paralelas vividas pelo alvinegro paulista nos últimos dias: As ameaças virtuais sofridas por alguns jogadores e dirigentes, e a acusação de racismo ao barrar na entrada da Neo Química Arena dois menores de idade portando ingressos inválidos.

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Dessa forma, não haverá nenhuma postagem nas redes sociais oficiais do Timão em relação ao Dérbi contra o Palmeiras neste sábado, que será disputado às 19h na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão. Todos os perfis oficiais do clube contam com a mesma foto. Um fundo preto com a hashtag Futebol Sem Ódio.

- Não podemos mais permanecer imóveis diante de um contexto que ameaça todos os clubes e jogadores. É preciso que a sociedade reflita sobre qual futebol quer para si, para suas famílias, para o presente e para o futuro - afirmou Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

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No seu canal oficial do Youtube, o clube também postou um vídeo reforçando a mensagem, com a participação do MC Hariel e o rapper Ice Blue.

- À nação corinthiana, pediremos compreensão pelas nossas medidas futuras. Aceitaremos e respeitaremos as cobranças como sempre, mas não vamos nos calar diante as atitudes de poucos que disseminam o ódio, a violência e a desinformação. A partir de agora, também é parte da nossa luta diária pelo bem do esporte - afirmou Ice Blue.

VEJA NA ÍNTEGRA A NOTA EMITIDA PELO CORINTHIANS

"O Sport Club Corinthians Paulista entra nesta sexta-feira (22) em uma das causas mais importantes de seus mais de 111 anos de história. O clube do Parque São Jorge vai se posicionar contra o clima de violência no ambiente do futebol e a disseminação do ódio e das fake news nas redes sociais por meio de um apagão de comunicação. Nenhuma postagem será feita pelas redes sociais do clube e nenhuma ação de comunicação será realizada entre as 10h desta sexta-feira (22) e as 10h da próxima segunda-feira (25).

Esta medida visa a conscientizar a fiel torcida e a sociedade em geral a respeito do discurso de ódio, tornando o debate do futebol especialmente tóxico e chegando ao extremo do risco físico e trauma psicológico para os profissionais do esporte - atletas ou não - e suas famílias.

Além disso, não deixamos de notar que há quem aproveite o estado de permanente indignação para monetizar a repercussão de fake news, seja nas redes sociais ou em parte da imprensa tradicional, como se viu na semana passada, quando a operação de nosso estádio foi acusada de racismo ao cumprir a lei e barrar dois menores desacompanhados que tentavam entrar para assistir a uma partida apresentando ingressos inválidos.

“Não podemos mais permanecer imóveis diante de um contexto que ameaça todos os clubes e jogadores. É preciso que a sociedade reflita sobre qual futebol quer para si, para suas famílias, para o presente e para o futuro”, afirma Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

Recentemente, os jogadores Cássio, Gil, Willian e Paulinho e seus familiares foram expostos a ameaças feitas por torcedores, fato que se repetiu em outros clubes. Esse ódio também se estende a dirigentes, árbitros e jornalistas, o que mostra a urgência de abordar o tema e enfrentar a situação de forma efetiva e abrangente.

Esta primeira medida do Corinthians será seguida por outras que envolverão todas as diretorias e todo o ecossistema do clube, de forma que imprensa, influenciadores, usuários e empresas de redes sociais também se engajem no necessário debate por um ambiente saudável para a prática, a vivência e a paixão pelo futebol profissional, dentro do espírito esportivo e democrático que guia o Corinthians desde sua fundação.

Atenciosamente,

Sport Club Corinthians Paulista.