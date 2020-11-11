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futebol

Corinthians prioriza trabalhos táticos em treino para encarar o Atlético-MG

Timão terá mais dois dias de treinamentos antes do duelo diante da equipe mineira, no próximo sábado, na Neo Química Arena. Jô e os reforços estiveram em campo novamente...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 12:54

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 12:54

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta quarta-feira, o Corinthians deu sequência na preparação para mais um desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. No CT Joaquim Grava, o Timão realizou o terceiro treino preparatório para a partida diante do Atlético-MG, que acontecerá neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada da competição. O enfoque, mais uma vez, foi a atividade tática.Para começar o dia, o elenco corintiano fez um trabalho de fortalecimento na academia do CT. Depois, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o preparador físico Flávio de Oliveira coordenou o aquecimento para o grupo.
Os atletas seguiram para o Campo 3 (Roberto Rivellino), onde Vagner Mancini comandou o treinamento em duas partes. Na primeira, ele preparou um trabalho tático em campo reduzido em que os jogadores da equipe que defendia não podiam sair do seu setor (ataque, meio e defesa), incentivando o time que atacava a buscar passes entre as linhas, sem lançamentos longos.Na parte final do treino, Mancini abriu o campo e fez um treino tático com o grupo. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Sendo assim, as informações são fornecidas pelo clube.
Jô, que voltou a treinar com o grupo na última segunda-feira, participou novamente das atividades, assim como os recém-chegados Jemerson e Jonathan Cafú, que trabalham para ter condições de jogo já no próximo sábado. Ambos já estão no BID e dependem do estado físico para serem relacionados. Boselli, com lombalgia, foi ausência mais uma vez.
Fábio Santos, Otero e Cazares estão impedidos por contrato de enfrentar o Galo, no entanto, o venezuelano, que está com sua seleção, e o equatoriano, que está lesionado, estariam fora do confronto de qualquer maneira. Outro desfalque certo é Xavier, que levou o terceiro amarelo contra o Atlético-GO.
O Timão volta a treinar na manhã desta quinta-feira, no CT. Será a penúltima atividade antes do duelo contra a equipe mineira. Na sexta-feira, último treinamento que antecede o duelo, os trabalhos serão na parte da tarde.

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