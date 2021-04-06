Corinthians prioriza trabalho tático em segunda atividade da semana

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com a indefinição sobre a retomada do Campeonato Paulista, os clubes seguem se preparando e na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino da semana. O Timão mantém seus trabalhos pensando na preparação para a sequência da temporada.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), os atletas participaram do aquecimento e, na sequência, foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde o técnico Vagner Mancini promoveu mais uma atividade tática com a equipe.

Assim como tem feito desde a última semana, o treinador corintiano orientou bastante o posicionamento e a movimentação dos atletas em diversas situações de jogo. O tempo da pausa nas competições tem sido utilizado como uma pré-temporada, algo que o Corinthians não teve antes do Paulistão.Ainda nesta terça-feira, na parte da tarde, o elenco permanece no CT para a realização de um treinamento de força na academia e no Lab R9. Será o único dia desta semana em que os jogadores trabalharão em dois períodos.

Mateus Vital, Ruan Oliveira, Danilo Avelar e Gustavo Mantuan estão entregues ao departamento médico ainda em recuperação de cirurgia no joelho, sendo Vital o mais próximo de retornar. Já Guilherme Biro sofreu lesão na coxa e também está em tratamento para voltar em breve aos treinos no gramado.