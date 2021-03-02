Corinthians prepara mosaico para clássico contra o Palmeiras: 'Nunca serão'

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O Corinthians prepara um mosaico no setor Leste Inferior da Neo Química Arena para o clássico contra o Palmeiras, que será realizado nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A mensagem escrita na arquibancada será "nunca serão", uma provocação dos alvinegros em relação ao fracasso do rival no Mundial de Clubes.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosBicampeão mundial, o Corinthians já chegou a provocar o Palmeiras em outros mosaicos feitos no estádio em Itaquera, como quando exibiu as taças dos títulos de 2000 e 2012.

Neste ano, o Palmeiras disputou o Mundial e terminou em quarto lugar, sem vitórias. O clube alviverde se considera campeão mundial de 1951, num título que até hoje gera polêmica e divergência da Fifa, que já chegou a reconhecer e depois voltou atrás.