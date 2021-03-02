Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians prepara mosaico para clássico contra o Palmeiras: 'Nunca serão'

Mensagem, em alusão ao fracasso do rival na disputa do Mundial de Clubes, será exibida no setor Leste Inferior da Neo Química Arena...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 15:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 15:04
Crédito: Reprodução
O Corinthians prepara um mosaico no setor Leste Inferior da Neo Química Arena para o clássico contra o Palmeiras, que será realizado nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A mensagem escrita na arquibancada será "nunca serão", uma provocação dos alvinegros em relação ao fracasso do rival no Mundial de Clubes.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosBicampeão mundial, o Corinthians já chegou a provocar o Palmeiras em outros mosaicos feitos no estádio em Itaquera, como quando exibiu as taças dos títulos de 2000 e 2012.
Neste ano, o Palmeiras disputou o Mundial e terminou em quarto lugar, sem vitórias. O clube alviverde se considera campeão mundial de 1951, num título que até hoje gera polêmica e divergência da Fifa, que já chegou a reconhecer e depois voltou atrás.
O clássico entre Corinthians e Palmeiras está agendado para as 19h, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Paulistão. Na estreia, o time alvinegro empatou sem gols com o Red Bull Bragantino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados