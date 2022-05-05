Corinthians precisa de três pontos em dois jogos para avançar ao mata-mata da Libertadores

Um jogo sempre pode ser visto através da ótica do copo meio cheio ou meio vazio. Para os mais otimistas, o empate sem gols do Corinthians contra o Deportivo Cali na quarta rodada da Libertadores foi valioso por manter a equipe na ponta do Grupo E. Outros pensam que o Timão deixou de somar dois pontos fora de casa e poderia encaminhar a vaga ao mata-mata.> GALERIA - Cássio herói e Fabio Santos vilão no empate do Timão contra o Cali; veja notas

No outro confronto do grupo, o Boca Juniors superou o Always Ready na altitude de La Paz por 1 a 0, com pênalti duvidoso convertido por Eduardo Salvio no primeiro tempo.

GRUPO E DA LIBERTADORES APÓS A 4ª RODADA

1º - Corinthians - 7 pontos2º - Boca Juniors - 6 pontos3º - Deportivo Cali - 5 pontos4º - Always Ready - 4 pontos

Os resultados da rodada deixaram o grupo ainda mais embolado. Quem vive situação mais confortável é o clube brasileiro, que precisa de três pontos nas próximas duas partidas para garantir o passaporte às oitavas de final do torneio.

Os comandados de Vítor Pereira podem se dar ao luxo de perder para o Boca Juniors na Bombonera, no próximo dia 17 de maio. Isso porque, caso os Xeneizes vençam seus próximos dois compromissos, chegariam a 12 pontos, limitando o Cali a no máximo oito pontos.

> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão na Libertadores

Nesse hipotético cenário, bastaria ao Timão derrotar o Always Ready na rodada final, diante de sua torcida na Neo Química Arena, para conseguir a classificação ao mata-mata.

Existe também a possibilidade do Boca ganhar apenas um de seus jogos, chegando a nove pontos. Neste caso, o Deportivo Cali pode ir a 11 pontos e se classificaria junto com o time do Parque São Jorge, considerando que o Corinthians faça o dever de casa e supere os bolivianos.

JOGOS RESTANTES DOS TIMES NO GRUPO E DA LIBERTADORES5ª rodada17/05 - 21h30 - Boca Juniors x Corinthians - La Bombonera19/05 - 23h - Deportivo Cali x Always Ready - Colosso de Palmaseca

6ª rodada26/05 - 21h - Boca Juniors x Deportivo Cali - La Bombonera26/05 - 21h - Corinthians x Always Ready - Neo Química Arena