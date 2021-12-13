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Corinthians pode voltar a ser campeão paulista sub-17 após oito anos

Timãozinho está na decisão do Estadual na categoria pela segunda vez na história e enfrentará o Palmeiras na Final; conquista de 2013 tinha Arana, Malcom, entre outros...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 07:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 07:00

Classificado à final do Campeonato Paulista Sub-17, após empatar em 1 a 1 contra o São Paulo, no último sábado (11), em partida disputada na Fazendinha, o Corinthians pode voltar a conquistar a competição de base após oito anos. A última vez que o Timãozinho levantou a taça do Estadual na categoria foi em 2013, batendo o Santos na decisão. Naquele time estavam nomes que vingaram no futebol, como os campeões olímpicos em 2021, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Malcom, atualmente no Atlético-MG e Zenit, da Rússia, respectivamente, e atletas como Maycon, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Matheus Cassini, do Botev Vratsa, da Bulgária, e Leonardo Souza, do Hebei Fortune, da China.
Na final contra o Peixe, os corintianos venceram uma equipe que contavam com jogadores como John, Thiago Maia, Caio Henrique e companhia.
Nesta temporada, a equipe corintiana tem como destaques jogadores como Guilherme Biro e Felipe Augusto, que chegaram a ser integrados ao elenco principal do Timão no primeiro semestre de 2021.
A decisão deste ano será apenas a segunda do Corinthians na história do Paulistão Sub-17. Somente o ano que o clube do Parque São Jorge foi campeão é que ele chegou à final. Em 2020 a competição não foi disputada por conta da pandemia do novo coronavírus.
A temporada para o Timão no Sub-17 termina bem melhor do que começou. Em julho, a equipe comandada por Gustavo Almeida foi eliminada ainda na primeira fase do torneio. Contudo, o treinador foi mantido e Time do Povo tem a chance de encerrar o ano com um título na categoria.
O adversário corintiano na final do Paulista Sub-17 será o Palmeiras, finalista nas últimas três edições do Estadual (sendo uma vez campeão e duas vice). As datas e horários dos jogos ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol.
Crédito: Timãopodesercampeãopaulistasub-17invicto(Foto:RodrigoGazzanel/Ag.Corinthians

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