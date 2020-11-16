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futebol

Corinthians pode ter até sete 'reforços' diante do Grêmio

Mesmo sem o volante Roni, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Vagner Mancini poderá contar com retornos importantes, como de Fábio Santos e Otero...

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 08:00
Sofrendo com desfalques na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na Neo Química Arena, o Corinthians começa a semana na esperança de retornos importantes para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo (22), às 20h30, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.
Ao menos três jogadores têm o retorno praticamente certo. Xavier, que cumpriu suspensão, volta a ficar disponível. O mesmo acontece com Fábio Santos e Otero, que não poderiam jogar por cláusulas do contrato com o Galo. O meia, inclusive, está com a seleção venezuelana, mas deve voltar a trabalhar no CT Joaquim Grava no meio da semana.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃOEntre os lesionados, Boselli, que trata de uma pubalgia, Gabriel Pereira, que voltou a treinar com bola após três meses e vem tratando a parte física e Gustavo Mosquito, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita, estão na expectativa de poderem reforçar o time de Mancini, já que terão a semana inteira para se recuperarem.
Há ainda, uma expectativa de estreia pelo menos entre os relacionados. Apresentado juntamente com Jonathan Cafú, que estreou diante do Galo justamente pelos desfalques, o zagueiro Jemerson vem recuperando a forma física e pode estar à disposição pelo menos entre os reservas diante do Grêmio.
- A dificuldade maior foi em cima do que fizemos ao longo da semana. O Jô voltou na segunda e fizemos todos os treinamentos com ele, e, de repente, ele não pode entrar em campo por causa da Covid-19. A maior dificuldade hoje é a mesma de antes. Fazer um time que vinha jogando com estímulos diferentes, então dentro do mesmo campeonato e temporada, mudar a forma da equipe jogar, pra que seja equipe forte, transição rápida, precisa de tempo. Essa é a minha maior dificuldade, mas eu vejo uma evolução, eles já sabem o que precisa ser feito e estão entendendo - disse Vagner Mancini sobre os desfalques na derrota para os mineiros

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