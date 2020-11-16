Corinthians pode ter até sete 'reforços' diante do Grêmio

Sofrendo com desfalques na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na Neo Química Arena, o Corinthians começa a semana na esperança de retornos importantes para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo (22), às 20h30, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Ao menos três jogadores têm o retorno praticamente certo. Xavier, que cumpriu suspensão, volta a ficar disponível. O mesmo acontece com Fábio Santos e Otero, que não poderiam jogar por cláusulas do contrato com o Galo. O meia, inclusive, está com a seleção venezuelana, mas deve voltar a trabalhar no CT Joaquim Grava no meio da semana.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃOEntre os lesionados, Boselli, que trata de uma pubalgia, Gabriel Pereira, que voltou a treinar com bola após três meses e vem tratando a parte física e Gustavo Mosquito, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita, estão na expectativa de poderem reforçar o time de Mancini, já que terão a semana inteira para se recuperarem.

Há ainda, uma expectativa de estreia pelo menos entre os relacionados. Apresentado juntamente com Jonathan Cafú, que estreou diante do Galo justamente pelos desfalques, o zagueiro Jemerson vem recuperando a forma física e pode estar à disposição pelo menos entre os reservas diante do Grêmio.