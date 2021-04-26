Corinthians pode garantir classificação no Paulistão sem entrar em campo; entenda

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

A vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no último domingo, na Vila Belmiro, foi mais um passo enorme do Corinthians para garantir a classificação nas quartas de final do Campeonato Paulista. Apesar de muito próximo de confirmar a vaga, isso ainda não aconteceu matematicamente, mas essa questão pode ser resolvida nesta segunda-feira, sem nem precisar entrar em campo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Com 21 pontos, o Timão lidera o Grupo A do Paulistão de forma isolada e os principais adversários de sua chave têm apenas seis pontos cada. Mesmo assim, ainda não é possível dizer que o clube do Parque São Jorge está classificado, porque Inter de Limeira e Santo André têm mais 15 pontos em disputa, o que ainda permite a ambos alcançar a pontuação corintiana.

No caso da Inter, se ela vencer todas e o Corinthians perder seus dois últimos jogos, pode fechar a primeira fase na liderança do grupo por conta do número de vitórias (7 a 6). Já a situação do Santo André é um pouco mais complicada, porque somente empataria no número de vitórias (6 a 6) e precisaria tirar a diferença no saldo de gols que hoje é de 7 (Timão) contra -4 do Ramalhão.Como é possível notar, o cenário e a lógica mostram que o Corinthians está classificado e a confirmação matemática é questão de tempo. Isso pode acontecer sem a necessidade de Mancini e seus comandados entrarem em campo. Basta que Inter ou Santo André não vençam seus jogos nesta segunda contra Ponte Preta e Guarani, respectivamente. Se pelo menos um dos dois não puder mais alcançar o Timão, a classificação corintiana estará garantida.

Se por acaso isso não acontecer nesta segunda-feira, pode ter uma resolução ainda nesta semana, mais uma vez sem precisar que o Corinthians entre em campo. Isso porque, na quinta-feira, Santo André e Inter de Limeira voltam a atuar para cumprir jogos atrasados contra Ferroviária e Palmeiras, respectivamente. Bastará novamente que um deles não vença.

A tendência é que no próximo domingo, quando enfrentar o São Paulo, na Neo Química Arena, o Corinthians já esteja classificado no Campeonato Paulista e com o primeiro lugar no grupo garantido. Restará ao clube buscar a maior pontuação possível nesta primeira fase para ter vantagem de decidir os confrontos de semifinal (jogo único) e final (ida e volta) dentro de casa.

Horários dos jogos desta segunda-feira