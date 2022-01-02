Corinthians pode fazer estreia na Copa Libertadores 2022 já com novo primeiro uniforme

O uniforme número um do Corinthians será remodelado, como em toda temporada, e tem estimativa de lançamento em abril, mês em que o Timão fará sua estreia na Libertadores, diretamente na fase de grupos. Neste domingo (2), o superintendente de comunicação, marketing e inovação corintiano José Colagrossi fez publicação sobre a camisa número um em seu perfil no Twitter e escreveu que ela será utilizada até abril.

Adicionado a uma foto da vestimenta, ele acrescentou os seguintes dizeres: "Não gostava de ti. Te achava extravagante demais. Mas aí fui convivendo contigo todos os dias e comecei a levemente te admirar. Hoje, acho que estou apaixonado por você".

Colagrossi relembrou a baixa aceitação do uniforme na época do seu lançamento, em junho, mas afirmou que a afeição veio junto com a retomada dos bons resultados dentro das quatro linhas. Agora, o novo primeiro uniforme terá a responsabilidade de, a partir de abril, conduzir o Time do Povo ao segundo título continental da história do clube.

Predominante branco, mas com listras cruzadas em preto, que faz alusão as rachaduras e concretos da capital paulistana, com o lema "quebrando muros, tabus e resistindo", a ideia da fabricante de materiais do Corinthians foi justamente remeter a uma espécie de "consciência de resistência corintiana", mas como o design fugiu do tradicional branco liso do Timão houve certa rejeição no início.

Libertadores

Classificado diretamente à fase de grupos da Libertadores de 2022, por conta da quinta colocação no último Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem a sua estreia na competição continental prevista para a semana do dia 6 de abril. O sorteio des chaves acontecerá no dia 23 de março.