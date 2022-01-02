Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians pode fazer estreia na Copa Libertadores 2022 já com novo primeiro uniforme
futebol

Corinthians pode fazer estreia na Copa Libertadores 2022 já com novo primeiro uniforme

Superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação corintiano afirmou que camisa atual será usada até abril, mesmo mês que o Timão estreia na competição continental...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2022 às 14:33

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 14:33

O uniforme número um do Corinthians será remodelado, como em toda temporada, e tem estimativa de lançamento em abril, mês em que o Timão fará sua estreia na Libertadores, diretamente na fase de grupos. Neste domingo (2), o superintendente de comunicação, marketing e inovação corintiano José Colagrossi fez publicação sobre a camisa número um em seu perfil no Twitter e escreveu que ela será utilizada até abril.
Adicionado a uma foto da vestimenta, ele acrescentou os seguintes dizeres: "Não gostava de ti. Te achava extravagante demais. Mas aí fui convivendo contigo todos os dias e comecei a levemente te admirar. Hoje, acho que estou apaixonado por você".
Colagrossi relembrou a baixa aceitação do uniforme na época do seu lançamento, em junho, mas afirmou que a afeição veio junto com a retomada dos bons resultados dentro das quatro linhas. Agora, o novo primeiro uniforme terá a responsabilidade de, a partir de abril, conduzir o Time do Povo ao segundo título continental da história do clube.
Predominante branco, mas com listras cruzadas em preto, que faz alusão as rachaduras e concretos da capital paulistana, com o lema "quebrando muros, tabus e resistindo", a ideia da fabricante de materiais do Corinthians foi justamente remeter a uma espécie de "consciência de resistência corintiana", mas como o design fugiu do tradicional branco liso do Timão houve certa rejeição no início.
Libertadores
Classificado diretamente à fase de grupos da Libertadores de 2022, por conta da quinta colocação no último Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem a sua estreia na competição continental prevista para a semana do dia 6 de abril. O sorteio des chaves acontecerá no dia 23 de março.
Crédito: CorinthiansfoicampeãodaLibertadoresem2012comuniformetradicional(Foto:DanielAugustoJr/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados