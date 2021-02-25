Corinthians perdeu apenas três vezes para o Inter na década; confira o retrospecto

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Mero coadjuvante no confronto diante do Internacional, nesta quinta-feira (25), às 21h30, no Beira Rio, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode ser uma perda do sapato do seu adversário, que precisa imprescindivelmente da vitória para voltar a conquistar o título nacional depois de 41 anos.

Como o duelo, mesmo sendo disputado em 2021, é válido pela temporada 2020, é o último encontro entre os times na década, que tem retrospecto altamente favorável ao Timão. Foram 19 partidas, com nove vitórias corintianas, sete empates e apenas três triunfos do Colorado. Nesse período, foram 17 encontros pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Copa do Brasil, na quarta fase da competição, em 2017, justamente o ano que o Inter não disputou a elite do futebol nacional, por ter sido rebaixado na temporada anterior. E ainda que tenha se classificado naquela edição do torneio mata-mata, a promoção veio com dois empates e passando nos pênaltis.

Por sua vez, as únicas vitórias da equipe gaúcha no período foram como mandante, assim como será nesta quinta-feira (25). Em 2013, vitória por 1 a 0 jogando em Novo Hamburgo, já que o Beira Rio estava em reforma para a Copa do Mundo do ano seguinte, em 2015 e 2018 o triunfo foi por 2 a 1, já na verdadeira casa do torcedor colorado.

Corinthians e Internacional afloraram a rivalidade em 2005, após disputaram ponto a ponto o Campeonato Brasileiro daquele ano, repleto de polêmicas de arbitragem e o caso da "Máfia do Apito", que anulou 11 jogos daquela competição. Em 2009, as duas equipes voltaram a decidir um torneio, dessa vez a Copa do Brasil, com final direta, também vencida pelo Timão, após vitória por 2 a 0 no Pacaembu e empate em 2 a 2 em Porto Alegre.

No retrospecto geral, são 79 jogos com 27 vitórias corintianas, 20 coloradas e 32 empates. Pelo Brasileirão, são 65 partidas, com 24 triunfos do Timão, 16 do Inter e 25 igualdades no marcador.