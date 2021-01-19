Corinthians perde Gil e Gabriel para duelo contra o Sport

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians terá duas baixas importantes para a sua próxima partida pelo Campeonato Brasileiro: o zagueiro Gil e o volante Gabriel, suspensos, não enfrentarão o Sport, nesta quinta-feira (21), às 21h, pela 31ª rodada da competição, na Neo Química Arena.

A dupla corintiana foi punida praticamente no mesmo lance, na derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, nesta segunda-feira (18), em jogo atrasado da 28ª rodada do Nacional, no Allianz Parque.

O lance que resultou nas punições iniciou aos 29 minutos do segundo tempo, quando a partida já estava 4 a 0 para o Alviverde. Primeiramente, Gil cometeu falta em Gabriel Menino, mas a situação evoluiu para um bom momento palmeirense, porém Danilo se enrolou com a bola, acabou perdendo a posse e cometeu falta de ataque em Gabriel, que perdeu a cabeça e deixou o braço no rosto do volante palestrino.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosPrimeiramente, o árbitro gaúcho Jean Pierre Gonçalves Lima amarelou o defensor corintiano, que estava pendurado para o duelo contra o Leão da Ilha do Retiro. Após isso, foi ao monitor do VAR e, depois de checar, entendeu que a ação de Gabriel configurava agressão, expulsando o atleta, que também não encarará os pernambucanos.