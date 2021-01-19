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futebol

Corinthians perde Gil e Gabriel para duelo contra o Sport

O zagueiro corintiano recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto o volante foi expulso no clássico contra o Palmeiras, nesta segunda-feira (18)...

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 21:54

LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 21:54
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians terá duas baixas importantes para a sua próxima partida pelo Campeonato Brasileiro: o zagueiro Gil e o volante Gabriel, suspensos, não enfrentarão o Sport, nesta quinta-feira (21), às 21h, pela 31ª rodada da competição, na Neo Química Arena.
A dupla corintiana foi punida praticamente no mesmo lance, na derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, nesta segunda-feira (18), em jogo atrasado da 28ª rodada do Nacional, no Allianz Parque.
O lance que resultou nas punições iniciou aos 29 minutos do segundo tempo, quando a partida já estava 4 a 0 para o Alviverde. Primeiramente, Gil cometeu falta em Gabriel Menino, mas a situação evoluiu para um bom momento palmeirense, porém Danilo se enrolou com a bola, acabou perdendo a posse e cometeu falta de ataque em Gabriel, que perdeu a cabeça e deixou o braço no rosto do volante palestrino.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosPrimeiramente, o árbitro gaúcho Jean Pierre Gonçalves Lima amarelou o defensor corintiano, que estava pendurado para o duelo contra o Leão da Ilha do Retiro. Após isso, foi ao monitor do VAR e, depois de checar, entendeu que a ação de Gabriel configurava agressão, expulsando o atleta, que também não encarará os pernambucanos.
A ausência dos dois jogadores contra o Sport impossibilitará o técnico Vagner Mancini de repetir a escalação pela terceira vez consecutiva neste Campeonato Brasileiro. O Dérbi foi a primeira ocasião onde o Corinthians teve os seus 11 iniciais repetidamente de um jogo para outro, já que iniciou o revés de goleada para o Palmeiras como começou o 5 a 0 feito diante do Fluminense, na última quarta-feira (13), pela 30ª rodada do Brasileirão, em Itaquera.

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