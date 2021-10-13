Corinthians pega Flu pela 10ª vez na Arena, onde defenderá boa vantagem no retrospecto do confronto com rival

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira na Neo Química Arena, às 21h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no décimo confronto entre os times na história do estádio alvinegro. O retrospecto histórico do duelo entre os clubes, de 114 jogos, é bastante equilibrado, mas na casa corintiana os mandantes defenderão uma vantagem considerável conquistada ao longo das nove partidas que as duas equipes realizaram no local.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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GALERIA> Veja os 25 nomes do Brasileirão que mais valorizaram ao longo de 2021Desde quando começou a encarar o Tricolor carioca na arena alvinegra, em 2014, o Timão acumulou cinco vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em nove partidas no local, que no último dia 13 de janeiro foi palco da maior goleada da história de 114 duelos entre os times, com os corintianos vencendo por 5 a 0 no primeiro jogo que a equipe alvinegra realizou neste ano.

Naquela ocasião, a partida ainda era válida pelo segundo turno do Brasileirão de 2020, que só terminou em 2021 por causa da paralisação do calendário no ano passado em decorrência do agravamento da pandemia do novo coronavírus. E o Corinthians, então comandado pelo técnico Vagner Mancini, venceu com gols de Jô, Cazares, Fagner, Mateus Vital e Luan.O Fluminense só conseguiu levar a melhor sobre o Corinthians na arena alvinegra em uma partida do Brasileirão de 2016, quando ganhou por 1 a 0 graças a um gol de Cícero aos 49 minutos do segundo tempo, e em um confronto válido pela rodada final da edição de 2019 da mesma competição, então com um triunfo por 2 a 1 conquistado com Evanilson balançando as redes por duas vezes.

Por causa da pandemia, os dois times não se enfrentaram na Neo Química Arena em 2020, mas nesta quarta-feira vão disputar o segundo duelo no estádio neste ano. E com a goleada histórica que aplicaram no embate anterior entre os clubes no local, os corintianos passaram a somar 15 bolas na rede contra o adversário em nove partidas em seu estádio, no qual os tricolores só marcaram seis gols até hoje.

EQUILÍBRIO HISTÓRICO

No histórico geral de 114 partidas entre Corinthians e Fluminense, o equilíbrio é muito grande e o clube carioca leva uma vantagem mínima, com 41 vitórias, 40 derrotas e 33 empates, sendo que a equipe paulista marcou 150 gols e o seu rival balançou as redes por 145 vezes.

O último jogo entre os clubes aconteceu no dia 27 de junho, em São Januário, onde houve empate por 1 a 1 pelo primeiro turno deste Brasileirão, no qual hoje o Timão ocupa a sexta posição, com 37 pontos, enquanto o Tricolor das Laranjeiras vem um pouco abaixo, com 33.

Confira os nove jogos entre Corinthians e Fluminense na arena alvinegra: