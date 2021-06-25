Corinthians pede o retorno de Marquinhos, emprestado ao Sport

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

O Corinthians deve ter "reforço" chegando nos próximos dias. Isso porque o atacante Marquinhos, atualmente emprestado ao Sport, teve seu retorno solicitado pela comissão técnica alvinegra, que deve ser atendida pela diretoria. Restam detalhes burocráticos para oficializar a volta do jogador. A informação foi dada primeiramente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Aos 24 anos, Marquinhos foi avaliado por Sylvinho e seus auxiliares, que gostaram do que viram do atleta durante a passagem por Pernambuco e solicitaram o retorno do atacante para reforçar o setor ofensivo do elenco.

Se tudo caminhar conforme o esperado pela diretoria corintiana, Marquinhos deve se apresentar já na próxima segunda-feira, no CT Joaquim Grava. Segundo apurou o LANCE!, ambos os clubes já analisam os detalhes burocráticos para oficializar a volta do atacante, mas nada deve travar essa negociação.

A ideia do Corinthians é ter sucesso igual aos casos de Gustavo Mosquito e de João Victor, que rodaram por outros clubes, ganharam rodagem e hoje se tornaram titulares do time. Além disso, supre uma carência do elenco, que conta apenas com Mosquito e Léo Natel para a função de atacante de lado entre aqueles mais "prontos", sem contar a garotada das categorias de base.