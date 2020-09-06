Corinthians parabeniza Emerson Sheik pelo aniversário de 42 anos

Decisivo na conquista do Corinthians na Copa Libertadores 2012, o ex-atacante Emerson Sheik completa 42 anos neste domingo. Em suas redes sociais, o Timão parabenizou o ídolo e relembrou momentos marcante do atleta pela camisa do clube do Parque São Jorge.

- Quantos jogadores você conhece que fizeram dois gols em uma final de Libertadores? Poucos, né? Hoje é aniversário de um deles: Emerson Sheik completa 42 anos, alguns deles de muitas alegrias dadas ao Timão! Felicidades, Sheik - escreveu o perfil do Corinthians no Twitter. Emerson Sheik chegou ao Corinthians em 2011 e foi campeão brasileiro logo em sua temporada de estreia. Sob o comando de Tite, marcou seu nome na história do Timão ao conquistar a Libertadores e o Mundial de Clubes no ano seguinte. O atacante também levantou as taças do Paulistão de 2013 e 2018, Brasileirão de 2015 e Recopa Sul-Americana, em 2013.