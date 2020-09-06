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futebol

Corinthians parabeniza Emerson Sheik pelo aniversário de 42 anos

Sheik é um dos principais ídolos recentes da história do clube do Parque São Jorge, tendo sido decisivo na conquista da Copa Libertadores de 2012...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 15:00
Crédito: Emerson marcou dois gols na final da Libertadores 2012 contra o Boca Juniors (Daniel-Augusto-Jr/Agência-Corinthians
Decisivo na conquista do Corinthians na Copa Libertadores 2012, o ex-atacante Emerson Sheik completa 42 anos neste domingo. Em suas redes sociais, o Timão parabenizou o ídolo e relembrou momentos marcante do atleta pela camisa do clube do Parque São Jorge.
- Quantos jogadores você conhece que fizeram dois gols em uma final de Libertadores? Poucos, né? Hoje é aniversário de um deles: Emerson Sheik completa 42 anos, alguns deles de muitas alegrias dadas ao Timão! Felicidades, Sheik - escreveu o perfil do Corinthians no Twitter. Emerson Sheik chegou ao Corinthians em 2011 e foi campeão brasileiro logo em sua temporada de estreia. Sob o comando de Tite, marcou seu nome na história do Timão ao conquistar a Libertadores e o Mundial de Clubes no ano seguinte. O atacante também levantou as taças do Paulistão de 2013 e 2018, Brasileirão de 2015 e Recopa Sul-Americana, em 2013.
Depois de pendurar as chuteiras no fim de 2018, Sheik assumiu o cargo de coordenador técnico do Timão no ano seguinte. A experiência como dirigente não deu tão certo como o jogador gostaria e ele ficou poucos meses na função.

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