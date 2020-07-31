Corinthians paga parcela de Cantillo e prorrogação já aparece no BID

O Corinthians se livrou de mais uma pendência neste mês de julho, desta vez o que foi resolvido foi o pagamento de mais uma parcela da compra de Cantillo, que prorroga automaticamente o empréstimo do jogador, junto ao Junior Barranquilla-COL, até o meio do ano que vem. Além disso, o clube já conseguiu regularizar a situação contratual do volante na CBF e está livre para jogar.A expectativa da diretoria corintiana era pagar os colombianos antes do termino do empréstimo (31 de julho de 2020) e isso aconteceu na última quarta-feira, conforme informação publicada primeiramente pela "Gazeta Esportiva" e confirmada pelo LANCE!. O pagamento de cerca de 600 mil dólares (R$ 3,13 milhões) caiu nos cofres do Junior na última quinta-feira.