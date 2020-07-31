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futebol

Corinthians paga parcela de Cantillo e prorrogação já aparece no BID

Empréstimo do colombiano junto ao Junior Barraquilla-COL terminaria nesta sexta-feira, mas clube pagou segunda parte do acordo e o novo contrato já foi regularizado na CBF...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 17:27
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians se livrou de mais uma pendência neste mês de julho, desta vez o que foi resolvido foi o pagamento de mais uma parcela da compra de Cantillo, que prorroga automaticamente o empréstimo do jogador, junto ao Junior Barranquilla-COL, até o meio do ano que vem. Além disso, o clube já conseguiu regularizar a situação contratual do volante na CBF e está livre para jogar.A expectativa da diretoria corintiana era pagar os colombianos antes do termino do empréstimo (31 de julho de 2020) e isso aconteceu na última quarta-feira, conforme informação publicada primeiramente pela "Gazeta Esportiva" e confirmada pelo LANCE!. O pagamento de cerca de 600 mil dólares (R$ 3,13 milhões) caiu nos cofres do Junior na última quinta-feira.
Cantillo se recuperou após testar positivo para Covid-19 e voltou a treinar no início desta semana, mas ainda não reunia condições físicas para enfrentar o Red Bull Bragantino na última quinta-feira e ficou fora até do banco de reservas. Já contra o Mirassol, o volante deve estar entre os relacionados de Tiago Nunes, porém disputará posição com Éderson no meio-campo do Timão

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