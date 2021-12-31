Corinthians negocia atacantes com o Cuiabá; saiba quem são

Na última semana, o Corinthians concluiu a negociação dos atacantes André Luís e Marquinhos com o Cuiabá. Ambos foram liberados em definitivo ao Dourado em moldes diferentes de negociação. No caso de André, existia a chance do atleta ser emprestado até o fim de 2022, período em que o contrato com o Timão se encerraria, e ele ficaria livre para assinar em definitivo para o clube do Centro-Oeste brasileiro. Contudo, o time do Parque São Jorge optou outro molde de negócio, cedendo 25% dos direitos econômicos do jogador ao Cuiabá. Como o Corinthians tinha 50% do atleta, ficará com os mesmos 25% da equipe cuiabana.

Já Marquinhos, que também tinha contrato com o Timão até o fim de 2022, foi vendido ao Dourado, com o Time do Povo recebendo uma compensação financeira e permanecendo com 30% dos direitos econômicos do atacante.

André Luís e Marquinhos fazem parte de uma lista de jogadores que tem sido liberados pelo Corinthians, por não fazerem parte dos planos para a próxima temporada. O intuito principal é liberar espaço na folha salarial, para aliviar a parte financeira para pagar as dívidas do clube ou até mesmo abrir espaço para reforçar o elenco com peças pontuais, de melhor qualificação técnica.