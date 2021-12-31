Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians negocia atacantes com o Cuiabá; saiba quem são

André Luís e Marquinhos defenderão o Dourado a partir da próxima temporada. Timão segue com parte dos direitos econômicos de ambos...

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2021 às 16:07
Na última semana, o Corinthians concluiu a negociação dos atacantes André Luís e Marquinhos com o Cuiabá. Ambos foram liberados em definitivo ao Dourado em moldes diferentes de negociação. No caso de André, existia a chance do atleta ser emprestado até o fim de 2022, período em que o contrato com o Timão se encerraria, e ele ficaria livre para assinar em definitivo para o clube do Centro-Oeste brasileiro. Contudo, o time do Parque São Jorge optou outro molde de negócio, cedendo 25% dos direitos econômicos do jogador ao Cuiabá. Como o Corinthians tinha 50% do atleta, ficará com os mesmos 25% da equipe cuiabana.
Já Marquinhos, que também tinha contrato com o Timão até o fim de 2022, foi vendido ao Dourado, com o Time do Povo recebendo uma compensação financeira e permanecendo com 30% dos direitos econômicos do atacante.
André Luís e Marquinhos fazem parte de uma lista de jogadores que tem sido liberados pelo Corinthians, por não fazerem parte dos planos para a próxima temporada. O intuito principal é liberar espaço na folha salarial, para aliviar a parte financeira para pagar as dívidas do clube ou até mesmo abrir espaço para reforçar o elenco com peças pontuais, de melhor qualificação técnica.
Crédito: AndréLuiseMarquinhoschegaramaseremprestadosparaoutrasequipes(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados