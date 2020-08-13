Corinthians não tomava virada vencendo por 2 a 0 desde 2003

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

O Corinthians viu uma marca negativa ser feita novamente na última quarta-feira. Após 17 anos, o Timão levou a virada depois de abrir 2 a 0 no jogo. A última vez que isso havia acontecido foi emv2003, quando o Corinthians perdeu do Athletico Paranaense por 3 a 2, no Pacaembu.

Uma situação quase igual aconteceu em 2018, na disputa da Flórida Cup, nos Estados Unidos. O Corinthians abriu 2 a 0 sobre o Rangers, da Escócia, e acabou levando 4 a 2 no segundo tempo. Daquela vez, porém, além de ser um jogo amistoso, o time que atuou na etapa final foi totalmente diferente do que esteve no primeiro tempo, com reservas na etapa final.

A partida ficou marcado pelo jogo de número 470 de Cássio com a camisa do Timão. Após a partida, o camisa doze lamentou a derrota, que, na visão dele, serve de aprendizado para o futuro.