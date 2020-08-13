Corinthians não tomava virada vencendo por 2 a 0 desde 2003

O Corinthians viu uma marca negativa ser feita novamente na última quarta-feira. Após 17 anos, o Timão levou a virada depois de abrir 2 a 0 no jogo. A última vez que isso havia acontecido foi emv2003, quando o Corinthians perdeu do Athletico Paranaense por 3 a 2, no Pacaembu.
Uma situação quase igual aconteceu em 2018, na disputa da Flórida Cup, nos Estados Unidos. O Corinthians abriu 2 a 0 sobre o Rangers, da Escócia, e acabou levando 4 a 2 no segundo tempo. Daquela vez, porém, além de ser um jogo amistoso, o time que atuou na etapa final foi totalmente diferente do que esteve no primeiro tempo, com reservas na etapa final.
A partida ficou marcado pelo jogo de número 470 de Cássio com a camisa do Timão. Após a partida, o camisa doze lamentou a derrota, que, na visão dele, serve de aprendizado para o futuro.
- Chateado pelo resultado. Tínhamos feito um primeiro tempo consistente, 2 a 0. Demos muita chance pra equipe adversária, o Atlético-MG é muito forte. Acabamos tomando um gol atrás do outro. Quando a gente equilibrou o jogo, já estávamos perdendo. A equipe do Atlético-MG é bem treinada. Se a gente avaliar o jogo, ficamos chateados, mas serve de aprendizado, de crescimento. Terminamos com uma equipe bem jovem. Agora temos que melhorar pra, na próxima partida, conseguir a vitória - afirmou o ídolo.