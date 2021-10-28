Corinthians não terá Cássio como titular pela primeira vez em quase seis meses; relembre a última

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians terá uma mudança incomum no time titular na próxima rodada do Brasileirão-2021. Isso porque Cássio, suspenso pelo terceiro amarelo, não poderá enfrentar a Chapecoense, na segunda-feira, na Neo Química Arena. O fato é tão raro, que a última vez que o ídolo desfalcou o Timão foi há quase seis meses, ainda pelo Campeonato Paulista, e muita coisa mudou de lá para cá.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Classificado para a fase seguinte do estadual, o então técnico Vagner Mancini decidiu poupar titulares diante do Novorizontino, no dia 9 de maio deste ano. Era a última rodada da fase de grupos da competição e o jogo das quartas de final já estava marcado para dois dias depois, por isso a opção por preservar os principais nomes, entre eles o goleiro Cássio, que deu lugar a Matheus Donelli.

Naquele dia, o Corinthians entrou em campo com: Matheus Donelli; Mandaca, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Camacho e Roni; Gustavo Silva, Mateus Vital e Gabriel Pereira; Jô. Além deles, Léo Santos, Matheus Araújo, Adson, Léo Natel e Felipe Augusto entraram durante a partida na Neo Química Arena. Desses jogadores, quatro não estão mais no clube e três voltaram para a base. Com gols de Fábio Santos, cobrando pênalti, e de Mandaca, o Alvinegro venceu.Alguns dias depois, em 26 de maio, diante do River Plate-PAR, pela Copa Sul-Americana, Cássio foi titular do Timão, mas acabou sendo substituído no intervalo após sentir dores musculares. Matheus Donelli foi o escolhido para entrar em campo e desde então nenhum outro goleiro ocupou a função. Ao todo, foram 35 partidas seguidas com o camisa sendo titular corintiana.

Muita coisa mudou no período. O Corinthians foi eliminado na semifinal do Paulistão pelo Palmeiras e da Sul-Americana após não passar da fase de grupos. Além disso, o técnico foi trocado e Sylvinho assumiu as funções. Sem contar as inúmeras mudanças no elenco, que passou por reformulação com saída de quase dez jogadores como Otero, Mateus Vital, Ramiro e Jemerson.

Na mesma esteira, a diretoria trouxe quatro grandes reforços para fortalecer o grupo: Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian. Todos já estrearam e já mostraram que poderão fazer a diferença. Mas também nesse período a equipe oscilou demais e não vive um bom momento no Brasileirão, competição na qual conseguiu uma boa arrancada para brigar por vaga na Libertadores.