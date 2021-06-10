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Corinthians não consegue sair do 0 a 0 contra o Atlético-GO e está eliminado da Copa do Brasil

Derrotado no primeiro jogo, em Itaquera, por 2 a 0, Timão ficou no empate sem gols contra o Dragão, em Goiânia, e deu adeus o sonho do quarto título do torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 23:29

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 23:29

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil.
Após perder o jogo de dia por 2 a 0, em Itaquera, na última quarta-feira (2), para o Atlético-GO, o Timão não conseguiu sair do 0 a 0, na volta, nesta quarta-feira (9), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela terceira fase da Copa do Brasil.
O jogo foi bastante tenso, com sete cartões amarelos e diversas paralisações por reclamações dos jogadores corinthianos, tanto com os adversários, quanto com a arbitragem.CHOQUE DE CABEÇA
Aos 17 minutos do primeiro tempo, o atacante Luan, do Corinthians, e o lateral-esquerdo do Atlético-GO, Igor Cariús, chocaram de cabeça em uma dividida. O corinthiano foi atendido e rapidamente e logo conseguiu voltar ao jogo, já o atleta do time goiano não teve a mesma sorte e precisou ser levado de ambulância para o hospital, ainda que já deixasse o estádio Antônio Accioly consciente.
SE ESTRANHARAM
Os volantes do Corinthians, Gabriel, e Willian Maranhão, do Atlético-GO, se estranharam antes de uma cobrança de escanteio na metade do primeiro tempo. Após o bate-boca com a bola parada, o jogador do Dragão deixou o braço no rosto do corinthiano, mas a arbitragem não viu a agressão e nem amarelo deu ao atleta athleticano.
Na sequência, Gabriel deixou a perna em uma dividida com Willian e recebeu o amarelo.
FALTOU PÉ NA FORMA
O Corinthians teve bem mais a bola no primeiro tempo, foram 56% de posse de bola na etapa inicial, com o Timão tendo mais ímpeto ofensivo, principalmente com puxadas da direita para a esquerda do atacante Gustavo Mosquito.
No entanto, faltou os atletas, principalmente corinthianos, acertarem o pé. Foram seis finalizações na etapa inicial, mas nenhuma em direção ao gol.
Enquanto isso, o Atlético-GO, com o regulamento debaixo do braço, se resguardou defensivamente e pouco avançou.
PRIMEIRA FINALIZAÇÃO AO GOL
Aos 15 minutos do segundo tempo, saiu a primeira finalização da partida. Cantillo acionou Gustavo Mosquito na cara do goleiro Fernando Miguel, pelo lado direito da grande área, mas o atacante corinthiano acabou parando no arqueiro do Dragão.
TRETA COM A ARBITRAGEM
Os jogadores do Corinthians não tiveram um bom relacionamento com o árbitro Caio Max Agusuto Vieira durante a parida. Foram recorrentes reclamações e bate-bocas entre atletas, em campo e até no banco de reservas, com o dono do apito.>> Confira a tabela da Copa do Brasil no LANCE!>> Baixe o novo app de resultados do L!
ATLÉTICO-GO X CORINTHIANS - JOGO DE VOLTA - 3ª FASE COPA DO BRASIL
Local: Antônio Accioly, Goiânia (GO)Data e Hora: 9 de junho de 2021, às 21h30Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido das Flores (RN)Público e renda: sem públicoCartões amarelos: Natanael (Atlético-GO); Gabriel, Ramiro, Raul, Adson e Bruno Méndez (Corinthians)Cartão vermelho:
GOL:
ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Ddu, Nathan, Éder e Igor Cariús (Arthur Gomes, 23'/1T) (Natanael, 44'/2T); Willian Maranhão, Marlon Freitas, Ronald (Pablo Dyego, 32'/2T e João Paulo (Oliveira, 43'/2T); Natanael e Zé Roberto (Lucão, 32'/2T). Técnico: Eduardo Barroca.
CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, João Victor (Ramiro, 38'/2T), Gil e Lucas Piton; Roni, Cantillo, Gabriel (Adson, 22'/2T) e Araos (Mateus Vital, 18'/2T); Luan (Jô, 23'/2T) e Gustavo Mosquito (Léo Natel, 38'/2T). Técnico: Sylvinho

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