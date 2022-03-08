futebol

Corinthians muda horário de treino e define programação da semana; confira

Já classificado como líder do grupo A no Paulistão, Timão se prepara para encarar a Ponte Preta, neste sábado (12), ainda pela primeira fase do Estadual...
LanceNet

Publicado em 

08 mar 2022 às 12:23

Publicado em 08 de Março de 2022 às 12:23

O treino do Corinthians que aconteceria na manhã desta terça-feira (8) foi alterado para a parte da tarde, assim como as demais atividades até o sábado (12), quando o Timão enfrenta a Ponte Preta, pela 11ª rodada do Paulistão, às 18h30, na Neo Química Arena, também acontecerão no período vespertino. O clube alvinegro vem de uma derrota por 1 a 0 no clássico contra o São Paulo, no último sábado (5), pela competição estadual, em jogo que marcou a estreia do técnico português Vítor Pereira. No domingo (6), o elenco corintiano ganhou folga e voltou aos trabalhos na manhã da última segunda-feira (7), com os titulares do Majestoso treinando com bola em um primeiro período e posteriormente fazendo o complemento na parte interna do CT Joaquim Grava.
Mesmo com o revés contra o Tricolor do Morumbi no último fim de semana, o Corinthians assegurou na última rodada a sua classificação como líder do grupo A, o que garante que a equipe disputará o jogo único das quartas de final em casa, na Neo Química Arena, isso porque o Palmeiras venceu o Guarani e tirou qualquer hipótese do Burgre ultrapassar o Timão nas duas últimas rodadas da primeira fase no Paulista.
Com isso, Vítor Pereira pode utilizar o confronto diante da Ponte Preta para fazer testes e conhecer melhor o elenco que ele tem nas mãos.
O Corinthians também tem um jogo atrasado, da sexta rodada, contra o Palmeiras, que na ocasião estava em Abu Dhabi, nos Emirados Arábes, para a disputa do Mundial de Clubes. O Dérbi será disputado na próxima quinta-feira (17), no Allianz Parque.
O Timão encerra a sua participação na primeira fase do Paulistão contra o já rebaixado Novorizontino, fora de casa, no próximo dia 20 de março.
Confira a programação completa do Corinthians entre os dias 8 e 11 de março:
Terça-feira, 08/03 - Treino na parte da tardeQuarta-feira, 09/03 - Treino na parte da tardeQuinta-feira, 10/03 - Treino na parte da tardeSexta-feira, 11/03 - Treino na parte da tarde
Crédito: TreinosdoCorinthiansestãosendocomandadospelotécnicoVítorPereira(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

