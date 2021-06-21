Corinthians mostra mais organização e precisa de Fagner no ataque

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Quem esperava o Corinthians dando um espetáculo em Salvador no último domingo, certamente não vive na mesma realidade que nós mortais. Levando isso em conta, a equipe teve uma atuação honesta, dentro de suas limitações e mostra sinais de que, em algum momento, pode se tornar um time de verdade. No entanto, para isso, precisará contar com a participação ofensiva de Fagner.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Diante do Bahia, o Timão se mostrou bastante organizado, principalmente em comparação com os jogos anteriores. Seria mentiroso da minha parte afirmar que o time melhorou, ou que está bom, mas é inegável que houve uma evolução nesse quesito. Apesar de o Bahia ter feito uma partida terrível, os corintianos foram bem seguros defensivamente e muito compactos.

O problema mesmo aparece quando a bola vai do meio para frente, por conta da pobreza de criatividade do time, que para piorar a situação não tinha seu melhor jogador de ataque: Gustavo Mosquito, que perdeu o pai na última semana. Todos sabem que um sistema defensivo com Fagner, Gil, Cássio, Gabriel e Fábio Santos, uma hora vai se acertar e esse caminho parece traçado.Se na defesa a tarefa é mais simples pelas peças disponíveis, no ataque o buraco e mais profundo, já que não há um leque de opções para o setor ofensivo e a busca é por alternativas para suprir essas lacunas. Tanto é que as jogadas partem de Cantillo, invertendo para Ramiro, com infiltrações de Roni e Gabriel, ou seja, somente volantes citados na construção que exemplifiquei.

Ainda que Jô tem trazido uma maior retenção de bola no ataque, maior poder no jogo aéreo, proporcionando que time ganhasse segundas bolas, ele pouco acrescentou perto do gol. Era ele o jogador mais ofensivo da equipe escalada por Sylvinho, especialmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, isso mudou, já que Fagner passou a atuar muito mais do meio para frente.

O lateral, desde a chegada de Sylvinho, tem sido utilizado mais "preso" na defesa, já que o treinador considera essa sua melhor qualidade. No entanto, fica evidente o quanto Fagner muda as partidas quando tem mais liberdade para atacar. Contra o Bahia, ele foi essencial em três grandes oportunidades, duas com assistências e uma chutando de longe, exigindo grande defesa.