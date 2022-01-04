Corinthians monitora a situação e tenta viabilizar o retorno do zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid

Com receio de perder o zagueiro João Victor, o Corinthians estuda nomes para reforçar o setor defensivo da equipe, e o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, entrou no radar do Timão. A informação foi divulgada pelo repórter Flavio Ortega, da ESPN, e pelo portal "Meu Timão".+ Veja as datas de reapresentação e da primeira partida oficial dos clubes brasileiros em 2022

De acordo com Ortega, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, consultou a situação do zagueiro na Espanha em novembro do ano passado.

Naquele momento, a tendência era a renovação do vínculo entre o defensor com os Colchoneros, tendo em vista que o contrato dele com a equipe de Diego Simeone vai até o final de junho de 2022.

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No entanto, a situação do atleta de 32 anos mudou nos últimos dias, principalmente pelo desejo da família de Felipe em retornar ao Brasil.

Mesmo com o anseio dos familiares em regressar ao país, o contexto é complicado. Na atual temporada, Felipe é o segundo zagueiro do Atlético de Madrid com mais minutos em campo (1.166), perdendo apenas para Mario Hermoso.

Dessa forma, a equipe espanhola segue empenhada em ampliar o vínculo do zagueiro, e segundo o "Meu Timão", a renovação contratual pode ser oficializada nos próximos dias.

Sem poder se comprometer financeiramente, a postura do Corinthians em relação a Felipe deve ser similar aos reforços contratados no ano passado: esperar o jogador ficar livre no mercado para poder apresentar uma proposta salarial.

Vestindo a camisa do Corinthians entre 2012 e 2016, o defensor fez 116 jogos pelo Timão, conquistando a Libertadores e Mundial de Clubes em 2012, Paulista e Recopa Sul-Americana em 2013, e o Campeonato Brasileiro em 2015.