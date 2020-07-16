Corinthians marca apresentação virtual de Léo Natel para esta quinta

Crédito: Divulgação/APOEL

Depois de mais de duas semanas de espera, o Corinthians finalmente vai oficializar e apresentar o atacante Léo Natel, reforço que chega sem custos ao clube, após o término de seu contrato com o São Paulo, em 30 de junho. O jogador vai vestir a camisa alvinegra nesta quinta-feira, às 12h, concederá entrevista coletiva virtual, transmitida pela TV oficial do clube.Assim como ocorreu com a apresentação de Jô, Léo responderá as perguntas dos jornalistas que estarão em suas casas, via videoconferência, ou seja, será um evento à distância, já que a imprensa ainda não tem permissão para frequentar CTs e estádios, conforme protocolo de saúde dos clubes e da FPF.

Aos 23 anos, o jovem atacante chega para brigar por espaço em uma posição ainda indefinida no time de Tiago Nunes e que terá uma brecha agora com a saída de Yony González, devolvido ao Benfica-POR, após o encerramento de seu empréstimo ao Timão. Matheus Davó, Janderson e Everaldo são os atletas que o elenco dispõe para a função de atacante de velocidade pelos lados.

O anúncio e sua apresentação demoraram para acontecer porque Léo Natel testou positivo para Covid-19 e precisou ficar alguns dias em isolamento até ser liberado pelo Departamento Médico corintiano nesta semana. Ele assina um contrato de quatro anos de validade com o clube, que ficará com 70% dos direitos econômicos, e os outros 30% ficarão com o próprio jogador.