Corinthians marca apresentação virtual de Léo Natel para esta quinta

Depois de mais de duas semanas de espera, o Corinthians finalmente vai oficializar e apresentar o atacante Léo Natel, reforço que chega sem custos ao clube, após o término de seu contrato com o São Paulo, em 30 de junho. O jogador vai vestir a camisa alvinegra nesta quinta-feira, às 12h, concederá entrevista coletiva virtual, transmitida pela TV oficial do clube.Assim como ocorreu com a apresentação de Jô, Léo responderá as perguntas dos jornalistas que estarão em suas casas, via videoconferência, ou seja, será um evento à distância, já que a imprensa ainda não tem permissão para frequentar CTs e estádios, conforme protocolo de saúde dos clubes e da FPF.
Aos 23 anos, o jovem atacante chega para brigar por espaço em uma posição ainda indefinida no time de Tiago Nunes e que terá uma brecha agora com a saída de Yony González, devolvido ao Benfica-POR, após o encerramento de seu empréstimo ao Timão. Matheus Davó, Janderson e Everaldo são os atletas que o elenco dispõe para a função de atacante de velocidade pelos lados.
O anúncio e sua apresentação demoraram para acontecer porque Léo Natel testou positivo para Covid-19 e precisou ficar alguns dias em isolamento até ser liberado pelo Departamento Médico corintiano nesta semana. Ele assina um contrato de quatro anos de validade com o clube, que ficará com 70% dos direitos econômicos, e os outros 30% ficarão com o próprio jogador.
Seu último jogo oficial foi em maio do ano passado, pelo APOEL, do Chipre, onde foi eleito o melhor atleta do campeonato nacional. Desde então, retornou de empréstimo ao São Paulo, mas não teve espaço no elenco e não chegou a um acordo de renovação, treinando o restante do tempo de forma separada. Em janeiro deste ano assinou um pré-contrato com o Corinthians, já que seu vínculo com o rival se encerrou em 30 de junho de 2020.