Corinthians mandará confronto com a Ferroviária na Arena Barueri pela semifinal do Paulista Feminino

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O Corinthians divulgou nota oficial, no início da noite desta quinta-feira, para informar que definiu a Arena Barueri como palco do duelo de volta da semifinal do Campeonato Paulista Feminino, contra a Ferroviária, no próximo dia 31, às 11h. No jogo de ida do mata-mata do Estadual, realizado no último sábado, fora de casa, o Timão venceu por 1 a 0 e ficou mais perto da decisão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA>Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians

O clube justificou a utilização da Arena Barueri para o confronto decisivo com o fato de que não poderá usar o Parque São Jorge nem a Neo Química Arena por diferentes motivos. O primeiro destes estádios não terá como abrigar a partida porque ainda não está habilitado para ter a arbitragem de vídeo. Já a arena alvinegra foi descartada porque no dia seguinte, em 1º de novembro, o time masculino alvinegro atuará no local contra a Chapecoense, pelo Brasileirão.

Confira a nota oficial divulgada pelo Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que definiu a Arena Barueri como estádio para a disputa do segundo jogo das semifinais do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, no próximo domingo (31), às 11h.

O Corinthians esclarece que o estádio Alfredo Schürig (Fazendinha) não pode receber a partida por seguir em processo de habilitação para o VAR.

Já a Neo Química Arena não poderá ser utilizada nesta ocasião devido ao jogo Corinthians x Chapecoense, que será no dia seguinte, 1/11, pelo Brasileirão Série A Masculino. Por se tratar do primeiro jogo com 100% de público no estádio desde o início da pandemia de Covid-19, serão necessárias adaptações e ações operacionais que inviabilizariam o uso de suas dependências na data e no horário da partida do Paulistão Feminino.