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futebol

Corinthians libera Everaldo ao Sport por empréstimo até o fim do ano

Timão tinha o desejo de negociar em definitivo o atacante, que estava fora dos planos, mas não encontrou interessados e optou por empresta-lo...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:35
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O atacante Everaldo irá defender o Sport até o fim desta temporada. O Corinthians liberou o jogador por empréstimo, nesta sexta-feira (23).
A informação foi publicada inicialmente pelo “GE”.A tentativa inicial do Timão era negociar e definitivo o atleta, que não fazia parte dos planos da comissão técnica para esta temporada. Como não recebeu propostas, o clube do Parque São Jorge precisou dar um passo atrás e aceitar ceder o atleta.
Everaldo chega ao Leão da Ilha do Retiro com valor fixado para compra. O Corinthians ajudará a pagar parte do salário do jogador.
Há ainda uma cláusula contratual que permite que o atacante deixe o Sport, caso receba uma proposta internacional que os pernambucanos não consigam cumprir.
Contratado pelo Timão em 2019, Everaldo disputou 36 partidas e marcou quatro gols. Foi dele o primeiro tento corintiano sob o comando de Vagner Mancini, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no dia 14 de outubro.
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