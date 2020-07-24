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futebol

Corinthians leva grito da torcida à Arena mesmo com estádio vazio

Pioneira no país, experiência virtual põe som e vídeo de 200 torcedores nos telões da Arena em tempo real durante vitória corintiana no Dérbi. Ação será ampliada no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 15:44

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 15:44

As restrições à presença de torcida impostas pela pandemia do novo coronavírus não impediram a Fiel de apoiar o Corinthians na vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira, na volta do Campeonato Paulista.
Uma iniciativa inédita no país colocou 200 torcedores nos telões da Arena e permitiu que eles incentivassem o time em tempo real. Durante toda a partida, o áudio da aglomeração virtual do Bando de Loucos, com cânticos e palavras de incentivo à equipe, soou nos alto-falantes do estádio, suprindo em parte a ausência da Fiel. Vale lembrar que participar da torcida virtual é uma exclusividade dos detentores de planos de sócio-torcedor.
A ação foi o piloto para uma iniciativa ainda maior prevista para o Brasileirão, que começa em 9 de agosto, quando até 2 mil torcedores estarão conectados à sala virtual para dar seu grito de incentivo e ajudar o Corinthians a atravessar esta fase sem público nos estádios. O projeto é liderado pela IBM, parceira corintiana na área de tecnologia, em conjunto com Anixter, Leyard e Cisco.
O Timão É Sua Casa
Em outra iniciativa pioneira, o Corinthians também colocou em seu estádio fotos de torcedores nas cadeiras do setor Oeste e num bandeirão estendido no setor Norte, onde tradicionalmente ficam as organizadas nos jogos do clube.

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