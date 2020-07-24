Corinthians leva grito da torcida à Arena mesmo com estádio vazio

As restrições à presença de torcida impostas pela pandemia do novo coronavírus não impediram a Fiel de apoiar o Corinthians na vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira, na volta do Campeonato Paulista.

Uma iniciativa inédita no país colocou 200 torcedores nos telões da Arena e permitiu que eles incentivassem o time em tempo real. Durante toda a partida, o áudio da aglomeração virtual do Bando de Loucos, com cânticos e palavras de incentivo à equipe, soou nos alto-falantes do estádio, suprindo em parte a ausência da Fiel. Vale lembrar que participar da torcida virtual é uma exclusividade dos detentores de planos de sócio-torcedor.

A ação foi o piloto para uma iniciativa ainda maior prevista para o Brasileirão, que começa em 9 de agosto, quando até 2 mil torcedores estarão conectados à sala virtual para dar seu grito de incentivo e ajudar o Corinthians a atravessar esta fase sem público nos estádios. O projeto é liderado pela IBM, parceira corintiana na área de tecnologia, em conjunto com Anixter, Leyard e Cisco.

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