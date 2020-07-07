Corinthians lança projeto de presença 'virtual' dos torcedores na Arena

Crédito: Divulgação/Corinthians

Assim que o futebol paulista retornar, os atletas do Corinthians não estarão sozinhos na Arena. Esse privilégio 'virtual' - para todo e qualquer corintiano - só será possível por meio do projeto "O Timão é a Sua Casa", que levará ao estádio a aplicação de fotos de torcedores em um bandeirão e em totens personalizados distribuídos nas cadeiras.

Entre as presenças confirmadas na torcida 'virtual' estão os filhos do goleiro Cássio, Felipe, de 5 anos, e Maria Luiza, de 2. O ídolo do Corinthians foi um dos compradores da ação.

- É uma ação muito legal. A gente sabe o quanto é forte a torcida do Corinthians e, infelizmente, não vai ter torcida no retorno do futebol. Então, comprei o totem para ajudar o clube e também para fazer parte desse momento. Tenho uma identificação muito grande com o Corinthians, com a torcida, e essa ação faz com que estejamos sempre juntos. Quanto mais puder ajudar e estar envolvido nas ações, vai ser gratificante", comentou o goleiro.

A campanha está acessível para todo e qualquer torcedor, por diferentes maneiras. O bandeirão será instalado nas arquibancadas no setor Norte, durante a primeira fase de vendas, e preenchido jogo a jogo com as fotos enviadas pelos torcedores. Elas serão confeccionadas no formato mosaico e distribuídas por meio de lotes (faixas), contendo 248 imagens cada. Ou seja, sempre que um lote estiver completo, passará a integrar o bandeirão juntamente com os anteriormente preenchidos.

Na opção do totem personalizado, o torcedor terá sua foto aplicada em material rígido e resistente, com 60 centímetros de altura, instaladas nas cadeiras no setor Oeste. O prazo para confecção da imagem enviada é de 13 dias contados da confirmação de pagamento. Os participantes também possuem uma terceira opção no Plano VIP, que além do totem na cadeira conta com uma réplica autografada por jogadores do elenco.

Os preços dessa experiência vão de R$49,99 até R$299,00 para o público geral, com desconto de 25% para membros do Fiel Torcedor no site da campanha interativa. Com a proximidade do Dia dos Pais, os interessados ganham a opção de presentear familiares e amigos. A foto enviada deverá ser individual e mostrar o rosto da pessoa de frente. Os torcedores interessados também podem incluir seu animal de estimação na imagem.

- Queremos trazer o torcedor para o jogo, com a segurança do isolamento social que o momento pede. O Corinthians sempre teve uma relação de muita proximidade e paixão com sua torcida, e acreditamos que essa presença - mesmo que por fotos - ajude o torcedor a apoiar o Timão, e faz com que o elenco veja que milhares de fãs seguem apoiando o clube - afirma Luiz Fernando Ferreira, CEO da ESM Sports Business, parceira do clube na ação.