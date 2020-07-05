Corinthians lança nova camisa 1 em homenagem ao título brasileiro de 90

Finalmente o mistério terminou e o torcedor do Corinthians conheceu a nova camisa 1 do clube neste domingo, durante o programa "Você Torceu Aqui", da Band. O manto, que faz alusão ao título brasileiro de 1990, foi apresentado por dois destaques daquela campanha vitoriosa: Neto e Ronaldo Giovanelli, que receberam seus uniformes enviados pela Nike, fornecedora do material.A nova camisa é a mesma que teve imagens vazadas durante a última semana, com gola "polo" preta, dois botões e outros detalhes em preto, porém predominantemente branca. A versão mostrada na TV não incluiu os patrocinadores do time, ou seja, estava "limpa" com o template da Nike.