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Corinthians lança nova camisa 1 em homenagem ao título brasileiro de 90

Novo manto corintiano foi lançado durante o programa "Você Torceu Aqui", da Band, que reprisa a decisão do Brasileirão daquele ano. Neto foi homenageado pelo clube na ação...

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 19:34
Crédito: Divulgação/Nike
Finalmente o mistério terminou e o torcedor do Corinthians conheceu a nova camisa 1 do clube neste domingo, durante o programa "Você Torceu Aqui", da Band. O manto, que faz alusão ao título brasileiro de 1990, foi apresentado por dois destaques daquela campanha vitoriosa: Neto e Ronaldo Giovanelli, que receberam seus uniformes enviados pela Nike, fornecedora do material.A nova camisa é a mesma que teve imagens vazadas durante a última semana, com gola "polo" preta, dois botões e outros detalhes em preto, porém predominantemente branca. A versão mostrada na TV não incluiu os patrocinadores do time, ou seja, estava "limpa" com o template da Nike.

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