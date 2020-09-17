Corinthians lança edição limitada de camisa de Ronaldo Giovanelli de 1990

Seguindo as comemorações pelos 30 anos do títulos brasileiro de 1990, o Corinthians e a Nike, sua fornecedora de material esportivo, lançaram uma edição limitada de camisa para homenagear Ronaldo Giovanelli, ídolo do clube e personagem daquela conquista. A peça especial faz referência ao traje usado pelo goleiro naquela temporada, mas o torcedor precisa correr para comprar.Isso porque a réplica, que será vendida por R$ 399,99, terá apenas 90 unidades (numeradas de 1 a 90) à disposição e só poderá ser adquirida na Loja Poderoso Timão, que fica localizada na Neo Química Arena, em Itaquera, a partir do dia 19 de setembro. Só será permitida a compra de uma peça por CPF.
A camisa, confeccionada predominantemente na cor preta, tem losangos brancos na parte de cima e os detalhes foram produzidos à mão. O adereço comemorativo e numerado, como dito acima, virá em uma caixa especial.
Em sua longa trajetória profissional pelo Corinthians (entre 1988 e 1998), Ronaldo foi três vezes campeão paulista (1988, 1995 e 1997), campeão brasileiro (1990) e da Copa do Brasil (1995). Além de títulos, o goleiro é o terceiro jogador que mais vezes atuou pelo clube do Parque São Jorge.