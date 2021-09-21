Corinthians lança campanha para atrair novos sócios para o clube

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians inicia nesta terça-feira a campanha “Parque São Jorge, Minha Primeira Casa”, com o objetivo de alavancar a venda de títulos para novos associados do clube social, localizado na zona leste de São Paulo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Até o dia 22 de novembro, o filme promocional, que promove a estrutura da sede para atrair sócios nas categorias familiar e individual, será veiculado nos canais do Grupo Globo – Premiere, SporTV e Globo. A primeira exibição do vídeo será antes do jogo Corinthians x Palmeiras, neste sábado, no Premiere.

Estrutura da sede social do Sport Club Corinthians Paulista

Em mais de 162.000 m², os sócios do Corinthians têm à disposição 41 churrasqueiras, três quadras de areia, seis campos de futebol, dez quadras de tênis, três ginásios poliesportivos, cinco quadras de vôleis, três quadras de basquete, quatro quadras de peteca, quatro canchas de bocha e um skate park. Os associados também contam com o maior parque aquático de um clube na América Latina, com 31.678m².

O clube oferece ainda salão nobre, teatro, praça de alimentação, espaço kids com monitores, parquinho, saunas modernizadas, salão de beleza com cabeleireira, podóloga, esteticista e manicure, departamento médico para atendimento e emergências e a tradicional Capela São Jorge, onde são realizadas missas dominicais. Tudo cercado por alamedas e bosques, em um ambiente extremamente arborizado.Além disso, o Memorial Corinthians faz parte da estrutura da sede, e os sócios têm direito a uma visita gratuita por dia a esse verdadeiro símbolo de respeito à história do clube.

- Cresci, joguei bola, nadei e vivi os melhores momentos da minha infância, junto com a minha família, no Parque São Jorge. Queremos que mais pessoas possam desfrutar de tudo que temos a oferecer, com conforto e segurança. Convido todos a aproveitarem essa campanha para novos sócios e a curtirem o próximo verão por aqui - afirmou Duilio Monteiro Alves, presidente do Timão.

Valores de títulos e manutenção mensal

INDIVIDUAL

Título: R$ 2.000 (parcelamento em até 10 vezes de R$ 200)

Manutenção mensal: R$ 150*

FAMILIAR

Título: R$ 3.000 (parcelamento em até 10 vezes de R$ 300)

Manutenção mensal: R$ 200*

* Enquanto as mensalidades do título são pagas – sem atraso –, não há cobrança de manutenção mensal.

Os títulos podem ser adquiridos por pessoas maiores de 18 anos de idade.

Para a categoria familiar, os documentos necessários do titular são carteira de identidade, CPF, certidão de casamento ou de união estável, comprovante de residência, comprovante eleitoral e atestado de antecedentes criminais. Dos dependentes (filhos ou enteados de até 21 anos de idade ou, se estiverem matriculados em ensino técnico ou superior, de até 24 anos), carteira de identidade e atestado de antecedentes criminais.

Já para a categoria individual, é necessário apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante eleitoral e atestado de antecedentes criminais.

Pelo link www.corinthians.com.br/parquesaojorge, os interessados em se associar ao Corinthians poderão conhecer melhor o clube e preencher um cadastro. Atendentes retornarão esse contato inicial por telefone.