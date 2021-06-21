Corinthians lança camiseta baseada em campanha de torcedores nas redes sociais: '#PeloCorinthians'

Crédito: Divulgação

O Corinthians lançou nesta segunda-feira uma camiseta inspirada em uma campanha de torcedores que fez muito sucesso no fim do mês de maio e teve como forma de engajamento a hashtag #PeloCorinthians. O produto passou a ser comercializado na loja oficial do clube na internet a "Shop Timão".TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Sem ligação oficial com o Corinthians, grupos de torcedores criaram a campanha antes do duelo com o River Plate-PAR e rapidamente subiram a hashtag, que contou também com a interação do perfil do clube no Twitter.

A camiseta tem o símbolo da campanha com a hashtag #PeloCorinthians no lado esquerdo do peito e está sendo vendida por R$ 79,90 na "Shop Timão".