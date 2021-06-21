Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians lança camiseta baseada em campanha de torcedores nas redes sociais: '#PeloCorinthians'
futebol

Corinthians lança camiseta baseada em campanha de torcedores nas redes sociais: '#PeloCorinthians'

Páginas não oficiais ligadas a torcedores corintianos engajaram, no fim do mês de maio, a hashtag #PeloCorinthians, que acabou virando tema para comercialização de produto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 18:47

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 18:47

Crédito: Divulgação
O Corinthians lançou nesta segunda-feira uma camiseta inspirada em uma campanha de torcedores que fez muito sucesso no fim do mês de maio e teve como forma de engajamento a hashtag #PeloCorinthians. O produto passou a ser comercializado na loja oficial do clube na internet a "Shop Timão".TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira os jogadores que mais atuaram pelo Corinthians no elenco atual
Sem ligação oficial com o Corinthians, grupos de torcedores criaram a campanha antes do duelo com o River Plate-PAR e rapidamente subiram a hashtag, que contou também com a interação do perfil do clube no Twitter.
A camiseta tem o símbolo da campanha com a hashtag #PeloCorinthians no lado esquerdo do peito e está sendo vendida por R$ 79,90 na "Shop Timão".
Confira o que diz a descrição do produto no site:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados